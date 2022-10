Si de necesidades se trata, en el barrio Dean Bajo, sector Conocoto, suroriente de Quito, hay al menos cuatro de gran importancia que requieren intervención oportuna y urgente.

La primera se refiere a la falta de pavimentación de un tramo de casi 500 metros de la calle San Pedro de Taboada. La segunda se enfoca en la ausencia de aceras y bordillos para circulación peatonal sobre la misma vía. La tercera se concentra en la quebrada Calicanto, la que atraviesa por el sitio y que desde hace ocho meses está carcomiendo el suelo, reduciendo la vía a un solo carril.

Y la última obedece a la nula presencia de barandas de seguridad en el filo de esta pendiente, donde el pasado lunes 10 de octubre, un accidente de tránsito se registró y un automóvil se fue por el abismo. No hubo fallecidos.

Según los moradores, este hecho los puso a tope, puesto que desde hace ocho meses han intentado acercarse a las autoridades del Cabildo para ser atendidos, pero siempre han sido ignorados.

Inseguridad. Caminar por este espacio es difícil y riesgoso ante la falta de veredas. Henry Lapo

Mónica de Pui, residente de la zona, afirma que solo han recibido excusas y no soluciones desde el Municipio de Quito. “Se lanzan la pelotita con el Municipio de Rumiñahui. Dicen que no tienen jurisdicción sobre esta zona, cuando todavía pertenecemos a la capital. A ellos les pagamos los impuestos y por eso les exigimos obras. ¿Qué esperan? ¿Que haya algún muerto en otra catástrofe como la del lunes, para voltear a vernos?”, inquiere la mujer.

Iván Rodríguez es otro lugareño. Él sostiene que la falta de barandas de seguridad en la quebrada es un dilema que enfrentan desde hace más de 20 años. Así como la falta de aceras, dificultando el tránsito seguro de las personas, debido al alto flujo vehicular.

“Esta calle se convirtió en una vía principal y ni aun así la arreglan. Solo han venido a hacer remiendos en los baches. Hace un par de años dijeron que la iban a reparar, pero solo hicieron un pedazo. Siempre es la misma respuesta: que no le pertenece a Quito el resto de la vía. A nosotros como ciudadanos no nos interesan esas excusas, nos sirven las obras y si van a hacer, pues pónganse de acuerdo entre municipios para servir a la gente con cosas completas, no a medio hacer. ¡Es una vergüenza!”.

Manuel Terán lleva casi toda una vida viviendo en este barrio. Incluso ratifica, con escrituras de 1930 en mano, que cuando la zona era una hacienda y estaba en proceso de fraccionamiento, su jurisdicción estaba en el cantón Quito.

“Si van a ocupar cargos tan importantes, al menos estos señores del Municipio deberían informarse, educarse un poquito para que sepan en dónde están parados. La solución no está en decir “no sé, no me pertenece”. A la hora de cobrar impuestos no miran eso, solo cogen la plata y ya”.

Peligroso. Los curiosos constatan cómo la mesa se carcome. Henry Lapo

EXPRESO conversó con la administradora zonal de Los Chillos, Mercy Lara, quien sostuvo que siempre han tenido conocimiento de estos problemas, pero por falta de respuestas desde la Prefectura y del Municipio de Rumiñahui no han podido solventarlos.

“La colocación de las barandas debía hacerlo la Prefectura porque esa vía la hicieron ellos, pero nosotros ya lo remediaremos. Sobre la mesa que se está yendo, el arreglo de la vía y demás requerimientos, tomaremos acciones coordinadas con Rumiñahui. El lunes, podremos firmar un acuerdo de cooperación y sin mayores contratiempos iniciaremos trabajos en el primer trimestre del nuevo año”, aclara Lara.

Este Diario se contactó con la Prefectura y el Municipio de Rumiñahui para conocer su versión, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo ningún pronunciamiento.