La calle Chaguar es un paso obligado para ingresar a la parroquia de San Antonio de Pichincha desde conjuntos residenciales como Supirrosa, Las Violetas y Catekilla. Inclusive es la única vía directa para llegar a los complejos de la liga de fútbol y la piscina.

Por allí también pasa una línea de buses. Por ello, su cierre ha complicado a más de dos mil personas, quienes necesitan cruzar para acudir a sus puestos de trabajo o estudio.

Esta calle fue la más afectada por la última granizada que cayó en el norte de la capital. El agua impactó con tanta fuerza que rompió la tubería y se produjo un socavón.

Técnicos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) llegaron al sitio, pero solamente construyeron un borde para impedir que ingrese más agua. Después cerraron el paso vehicular desde el 8 de mayo pasado. Y así quedó hasta nueva orden.

Esto molestó a los moradores. Anthony Álvarez, por ejemplo, está obligado a caminar por esta calle para llegar a su trabajo, debido a que se suspendió el paso de los buses. “En la mañana no hay tanto problema, pero en la noche esta zona es muy sola. Es botada. Temo que en cualquier momento alguien salga de los arbustos y me asalte”, dijo.

Marco Llugsi, quien se animó a cruzar en su motocicleta, dijo que era el único camino para llegar a su trabajo. Él vive más de 40 años en la Mitad del Mundo y recuerda que varias veces se han presentado problemas similares en distintas calles. “Por aquí también pasa agua subterránea. Tenemos miedo de que siga comiéndose el piso y después se caigan hasta los árboles. Hace unos cuatro años arreglaron una parte, pero con otra lluvia salieron volando las tapas de las alcantarillas y parece que otra vez está ese problema”, lamentó.

Para Mónica Suárez, en cambio, el abandono de esta vía no sorprende. “Solo para asfaltar la calle se demoraron cerca de tres meses. Ahora no sé cuánto pasará hasta que habiliten la calle. Es algo muy necesario porque no podemos estar todo el tiempo con los chicos caminando hasta el colegio. Las camionetas también exageran con los precios, por lo que no queda más que caminar. No hay buses”, reclamó.

El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Pichincha, Mario Cevallos, aseguró que este tipo de situaciones son frecuentes. “El gran problema que tenemos es que el alcantarillado de San Antonio de Pichincha ya terminó su vida útil. En distintas calles se presentan escenarios similares”, inició.

Sobre el socavón, el primer informe señala que “al tener la gran cantidad de agua, el colector se reventó, se reventaron las tuberías y todo ese material, sumado a la tierra, se pasó a las piscinas”.

Cevallos aseguró que en el GAD hay la maquinaria para acelerar la reparación, pero que no cuentan con un técnico que determine el tipo de trabajo. Tampoco existe la tubería. “Hemos solicitado a la Epmaps que nos den una solución, pero lamentablemente el accionar de esa institución es muy lento”.

Al respecto, el subgerente de Saneamiento de la Epmaps, Juan Esteban Espinoza, aseguró que el proceso tomó tiempo porque tuvieron que traer la tubería desde Guayaquil.

“Estamos interviniendo. Pusimos una tubería provisional, ya que los diámetros que se manejan en esa zona no se obtienen fácilmente. Pero ya estamos preparando los trabajos porque ya llegó la tubería”.

Sobre la vida útil de la red de alcantarillado, él explicó que según el último informe toda la zona se encuentra operativa. “Generalmente, la vida útil va de 25 a 30 años, en otros casos más. La red de San Antonio está operativa. Lo que pasó en esa zona es algo puntual, pero ya está en fase de reparación”, concluyó.

Es un gran problema. Hay una sensación de inseguridad en las tardes. Esperemos que solucionen pronto porque aquí siempre se demoran en hacer las cosas.

Mónica Suárez,

moradora

La vida útil del alcantarillado de San Antonio llegó a su fin. Tenemos situaciones similares en diferentes zonas. Hemos pedido que aceleren los trabajos de reparación.

Mario Cevallos,

presidente del GAD de San Antonio de Pichincha

Se hizo la evaluación y el sistema de alcantarillado está activo. Los trabajos en la zona afectada tomarán máximo dos semanas. Será una reparación integral. Juan Esteban Espinoza,

subgerente de Saneamiento de la Epmaps

Problema. En abril también se produjo un socavón en el redondel de la Mitad del Mundo, en la vía a Calacalí. En la calle Museo Solar hubo un evento similar.