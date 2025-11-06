Shakira en Quito: conoce los 20 cierres viales por conciertos en Olímpico Atahualpa

Conozca los cierres viales por el concierto de Shakira en el estadio Olímpico Atahualpa, norte de Quito

El estadio Olímpico Atahualpa será el epicentro de la música con la presentación de la cantante colombiana Shakira.

Faltan apenas dos días para que los quiteños disfruten de tres noches de música, baile y emoción con la llegada de Shakira a la capital. La artista colombiana ofrecerá sus conciertos el sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito.

Ante la alta expectativa y el movimiento vehicular que se prevé, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha dispuesto un amplio operativo con 20 cierres viales en el perímetro del estadio.

Cierres viales por el concierto de Shakira

La AMT informó que los cierres primarios estarán vigentes de 06:00 a 00:00, mientras que los cierres secundarios se aplicarán de 16:00 a 00:00, durante los tres días de concierto.

Cierres primarios (06:00 – 00:00):

Av. 6 de Diciembre y José Correa Av. 6 de Diciembre y José Serrano José Correa y S. Quintero José Correa y Carlos Arroyo del Río Manuel M. Sánchez y Carlos Arroyo del Río Manuel M. Sánchez y Quintero Manuel Sánchez y Juan Ramírez Manuel M. Sánchez y Javier Arauz Manuel M. Sánchez y Av. 6 de Diciembre Eloy Alfaro y José Correa

Cierres secundarios (16:00 – 00:00):

Av. 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel Av. 6 de Diciembre y El Telégrafo Av. 6 de Diciembre y El Mercurio Av. 6 de Diciembre y Portugal José Correa y Gonzalo Serrano Portugal y República del Salvador República del Salvador y Suecia República del Salvador y Av. Naciones Unidas Naciones Unidas y Av. Shyris Eloy Alfaro y Luis Armendáriz

Rutas alternas y recomendaciones

Para evitar congestiones, la AMT sugiere a los conductores utilizar las siguientes vías alternas:

Eloy Alfaro

Shyris

10 de Agosto

Portugal

Gaspar de Villarroel y La Prensa

El personal operativo realizará controles permanentes para evitar el mal estacionamiento en zonas no autorizadas. La entidad exhorta a los asistentes a privilegiar el transporte público y planificar con anticipación sus desplazamientos hacia el estadio.

Además, el Metro de Quito y la Ecovía ampliarán sus horarios de servicio durante los días de los conciertos para facilitar el retorno de los asistentes de 07:00 a 01:00 ·

