Shakira en Ecuador: ¿Qué temas promete interpretar en sus tres conciertos?

La cantante colombiana se presentará en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito el 8, 9 y 11 de noviembre próximo.

La cantante colombiana Shakira se presentará este fin de semana en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Específicamente el sábado 8, el domingo 9 y el martes 11 de noviembre en tres conciertos que estarán con lleno completo.

Estos recitales son parte de su World Tour 'Las Mujeres Ya No Lloran' que por estos días está recorriendo Latinoamérica. Como es costumbre en cualquier concierto, la famosa intérprete cantará sus canciones más famosas y las actuales, que pertenecen a su último disco, que lleva el mismo nombre de la gira.

Pero, ¿Cómo saber cuáles son los temas exactos que interpretará? Haciendo un repaso con el repertorio que ha realizado en sus presentaciones anteriores de este tour. Aunque no en todas sus presentaciones canta las mismas, sí mantiene una base. Lo que cambia son un par de canciones dependiendo del país donde esté.

Por ejemplo, en Estados Unidos cantó Men in this Town, en Río de Janeiro cantó Mama África del brasileño Chico César. En Bogotá cantó La Pared con la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, en Ciudad de México interpretó Día de Enero junto a Belinda. Es por eso que se puede esperar alguna sorpresa en la capital de la República.

¿Cuáles son las canciones que normalmente canta Shakira?

Girl Like Me

Las de la intuición / Estoy aquí

Te felicito

TQG

Don't Brother

Hips dont lie

Monotonía

Chantaje

La bicicleta

Acróstico

Soltera

Cómo, dónde y cuándo

Ojos así

Pies descalzos, sueños blancos

Antología

Waka Waka

Le puedes pedir a Shakira que canta tu canción favorita

Los cambios en el repertorio de la colombiana se han dado debido a que ella abrió sus redes sociales para que los fans pidan alguna canción en específico. "Sigan contándome qué canciones quieren que les cante para que tengamos una despedida inolvidable", dijo Shakira en un video antes del inicio de la gira por Latinoamérica.

¿Cómo pedir tu canción favorita?, debes etiquetar a la colombiana en sus redes sociales junto con el Hashtag de la canción que quieras que cante, por ejemplo #PiesDescalzos. Debes buscar que esa canción sea la más mencionada para que la cantante la tome en cuenta en su repertorio. También puedes comentar en las publicaciones de ella con el # de tu canción favorita.

