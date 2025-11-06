Camina con la Loba: estas influencers ecuatorianas pueden caminar con Shakira

Muchas figuras ecuatorianas ya forman parte del concurso. Una caminata exclusiva con Shakira es la meta

La llegada de la cantante Shakira no solo encendió la emoción de miles de fanáticos, sino también las redes sociales. El concurso Camina con la Loba, una experiencia que permite a algunos seguidores acompañar a la artista en su entrada al escenario durante sus conciertos en Quito, se ha convertido en tendencia.

La iniciativa, que forma parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, invita a los fans con entradas en las localidades más exclusivas a participar en un concurso. Trajes plateados, pelucas y gafas de sol son los elementos que los usuarios utilizan para subir sus videos modelando como lo harían con “La Loba”.

Los ganadores vivirán uno de los momentos más simbólicos del show: caminar junto a Shakira desde el backstage hasta el escenario, en lo que promete ser una experiencia única para sus seguidores.

Incluso las pelucas lilas se convierten en protagonistas de este reto a que reúne a numerosos ecuatorianos con el fin de lograr una caminata exclusiva.

¿Quiénes están concursando?

Pero el furor no se quedó únicamente entre los admiradores. Varias figuras ecuatorianas de las redes también se unieron a la dinámica.

Aunque no participa en el concurso, Erika Vélez protagonizó un video promocional que invita a sumarse al reto. Por su parte, la cosmetóloga y artista del maquillaje Andrea Navarrete aportó su toque creativo desfilando junto a su hija. Con faldas confeccionadas con papel aluminio, madre e hija recorrieron el salón de su casa entre risas.

De la misma manera, la influencer Maffer Cárdenas apareció acompañada de su pequeña, modelando en casa y dejando ver ese carisma que caracteriza a al dúo.

También se sumó Liz Osorio, exreina de Pujilí 2021 y creadora de contenido, quien acompañada de su mascota Husky, modeló con música de la colombiana. Y la bailarina Yesse Vinueza, le añadió ritmo y energía a la tendencia.

Los pasos de baile, el modelaje y las frases empoderadas inspiradas en Shakira se han convertido en los principales recursos para destacar en el concurso. Con botas altas y atuendos metálicos, los fanáticos desfilan y demuestran su admiración por la cantante.

Requisitos para participar

Tener una entrada válida para el concierto en Quito (fechas: 8, 9 y 11 de noviembre de 2025). Haber comprado tu entrada en una de estas localidades: Las Mujeres Ya No Lloran Box, Hips Don’t Lie Platinum, o Antología Golden/Platinum. Seguir las cuentas de Instagram mencionadas: @feeltheclub y @feelthetickets.ec. Compartir en tus stories de Instagram la canción de Shakira que quieras escuchar en el show, y etiquetar a la persona con quien asistirás. Ser mayor de edad.

Detalles

Solo dos ganadores para cada fecha del concierto en Quito serán seleccionados.

Los ganadores se anunciarán hoy 6 d enoviembre a las 18:00 en las redes sociales de los organizadores.

