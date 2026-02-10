Sesión del Concejo de Quito no incluyó tratamiento del río Monjas este 10 de febrero

La sesión del Concejo de Quito no permitió el cambio del orden del día para abordar la erosión del río Monjas

Sesión del Concejo Metropolitano de Quito realizada el 10 de febrero de 2026, en la que no se incorporó el debate sobre el río Monjas.

El Concejo Metropolitano de Quito no dio paso este martes a la solicitud de cambio del orden del día para debatir la grave problemática del río Monjas, situación que afecta a cientos de familias del sector de Pomasqui, al norte de la capital.

La decisión generó malestar entre concejales y moradores, especialmente luego de que la sesión del Concejo del pasado 3 de febrero de 2026 fuera suspendida por falta de quórum, justo cuando se abordaba la crisis de erosión del río Monjas, dejando nuevamente el tema sin resoluciones concretas.

“Es inaudito que no se continúe con este tema”, señala concejala Grunauer

La concejal Estefanía Grunauer calificó como inaudito que no se haya priorizado el tratamiento de una problemática que pone en riesgo a varias familias.

“Estamos hablando de personas que viven en condiciones de peligro. No se puede seguir postergando este debate”, señaló.

Grunauer indicó que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ha manifestado su intención de reunirse directamente con los afectados, no solo para brindar información general, sino para plantear soluciones reales.

Según explicó, cinco familias deben ser desalojadas de manera urgente, sin embargo, estas se resisten debido a que consideran que el valor de compensación ofrecido es muy bajo.

“Es comprensible que no quieran salir, pero también es necesario que lo hagan porque están en peligro”, enfatizó la concejala.

Identificados 16 puntos críticos y críticas a la ejecución presupuestaria

La edil añadió que existen 16 puntos críticos identificados para intervenir de manera coordinada con la Secretaría de Gestión de Riesgos y las empresas municipales.

Asimismo, recordó que desde la Ordenanza Verde Azul también se establece como prioridad atender otros sectores vulnerables de la ciudad relacionados con ríos y quebradas.

En ese contexto, Grunauer criticó la gestión presupuestaria de las secretarías de Seguridad y Ambiente, señalando que existen ordenanzas aprobadas que no se ejecutan.

“Cuando ya hay ordenanzas, se necesita que se ejecuten. Este es un trabajo de todos en general”, sostuvo.

Concejales y alcalde defienden mesas de trabajo y hoja de ruta

Por su parte, el concejal Elio Uzcátegui afirmó que el tratamiento del río Monjas es prioritario para el Concejo, razón por la cual se aprobó la Ordenanza Verde Azul y se han desarrollado mesas de trabajo técnicas.

El alcalde Pabel Muñoz indicó que se han planteado mesas de trabajo con todos los sectores involucrados y que actualmente se elaborará una hoja de ruta, mientras continúan las evaluaciones técnicas del caso.

Uzcategui mencionó que el alcalde Muñoz ofreció que en un plazo de 15 días el tema será tratado en el pleno del Concejo Metropolitano.

“Me parece sano consensuar con todos los proponentes que desencadenaron la Ordenanza Verde Azul”, manifestó el alcalde.

Familias del río Monjas siguen a la espera de soluciones

Mientras tanto, las familias afectadas por la erosión del río Monjas en Pomasqui continúan a la espera de decisiones concretas que garanticen su seguridad y una solución integral a una problemática que se arrastra desde hace varios años.

