Seguridad vial en Quito bajo la lupa: aumentan los accidentes de tránsito

Concejo de Quito exigirá avances en el Plan Metropolitano de Seguridad Vial, ante el aumento de accidentes viales

Accidentes. Un siniestro de tránsito ocasionó el cierre de la Simón Bolívar.

Este martes, el Concejo Metropolitano de Quito volverá a poner sobre la mesa una de las problemáticas más críticas y persistentes de la ciudad: la seguridad vial.

El Secretario de Movilidad deberá comparecer ante el pleno para presentar un informe detallado sobre el cumplimiento de la Ordenanza Metropolitana que regula la Gestión de la Seguridad Vial como eje transversal de la movilidad en el Distrito.

El informe busca esclarecer hasta qué punto las políticas públicas y los planes aprobados han tenido resultados concretos, en un contexto donde los accidentes de tránsito siguen aumentando y las cifras reflejan una capital que aún no logra frenar su siniestralidad.

Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), entre el 1 y el 26 de octubre de 2025 se registraron 297 siniestros viales, con 186 personas lesionadas y 31 fallecidas. Ante este panorama, la AMT realizó un llamado a la reflexión para que los conductores manejen con precaución, respeten los límites de velocidad y eviten distracciones al volante.

El funcionario deberá rendir cuentas sobre seis aspectos clave:

Las estadísticas actualizadas y los puntos críticos de siniestralidad;

Los avances del Plan Metropolitano de Seguridad Vial

La creación del canal tecnológico de atención a víctimas

La capacitación en primeros auxilios a conductores del transporte público

La incorporación de criterios de seguridad en obras de infraestructura

Los ajustes institucionales entre dependencias municipales.

Detrás de cada número hay familias afectadas y vacíos institucionales que no logran cerrarse. Según la entidad, la imprudencia, el exceso de velocidad y la falta de educación vial continúan siendo las principales causas.

