PLAN SALUD
La AMT informó que los agentes civiles controlan el paso vehicular en distintos puntos de la ciudad.
La AMT informó que los agentes civiles controlan el paso vehicular en distintos puntos de la ciudad.Foto: Cortesía X AMT

Ruta Viva se inunda por las lluvias en Quito

La lluvia inundó un carril de la Ruta Viva, en sentido Quito - Aeropuerto. ECU 911 reporta congestión vehicular

Una tormenta eléctrica se presentó la tarde de este 7 de noviembre de 2025 en diferentes sectores de la capital. Debido al temporal, la avenida Ruta Viva se inundó en el carril en sentido Quito - Aeropuerto Mariscal Sucre, informó el ECU 911.

El servicio de emergencias señaló que el agua se acumuló en los carriles derecho y central, lo cual dificultó la circulación e incluso generó congestión vehicular.

La entidad recomendó circular con precaución y reducir la velocidad. La lluvia registrada complicaba el paso y la visibilidad en esa vía que conecta a la capital con la terminal aérea y los valles de Cumbayá y Tumbaco.

Cierre de un carril en la av. Simón Bolívar

Hasta las 19:00 no se reportaban incidentes viales por las fuertes lluvias. Sin embargo, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó que cerró el carril derecho, en sentido norte - sur, de la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Loma de Puengasí, por un vehículo averiado en esa zona del suroriente de la ciudad.

¿Hasta cuándo durarán las lluvias?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) señaló que las lluvias que se presentarán en Quito ocurrirán de forma aislada. De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones ocurrirán en el sur; en el noroccidente, cerca del sector del Chocó Andino, y en la salida sur de la ciudad, en los límites con los cantones de Rumiñahui y Mejía.

La entidad indicó que las lluvias cesarán en horas de la noche. Sin embargo, alertó que el cielo estará despejado y el clima será más frío, con temperaturas que podrían caer hasta los 3 grados centígrados.

