Fans de Shakira viajan más de ocho horas en bus para verla en Quito

La colombiana Shakira presentará tres shows consecutivos en Quito, el 8, 9 y 11 de noviembre

Jefferson Alcívar viajó desde Guayaquil y llegó a Quito la madrugada del 7 de noviembre.

Desde la mañana de este jueves 7 de noviembre de 2025, una larga fila rodeaba el estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito. Eran los primeros fanáticos que llegaban para canjear sus entradas al concierto de Shakira, la estrella colombiana que presentará tres shows consecutivos: el 8, 9 y 11 de noviembre.

Entre quienes esperaban en la fila se encontraba Jennifer Varela, de 25 años, quien escucha a la artista desde su adolescencia. “La sigo desde los 16, no podía perderme esto. Es como cumplir un sueño”, dice.

Pero también había seguidores que llegaron de otras ciudades del país. Jefferson Alcívar, de 30 años, descansaba sobre su maleta. Llegó, con un amigo, esta mañana desde Guayaquil, tras un viaje de ocho horas en bus.

Compró una entrada VIP y decidió llegar con tiempo. “Quería estar entre los primeros, vale la pena el viaje”, asegura.

Planea aprovechar el domingo para conocer Quito. Se hospeda en un hotel en el sector de El Ejido, donde consiguió una habitación por $ 15 la noche. “Por acá está carísimo todo”, comenta. Su presupuesto total es de $ 250 dólares, entre hospedaje, comida y transporte.

Maribel Peralta y María José Cueva también llegaron temprano para buscar alojamiento cerca al estadio. Salieron desde Cuenca y Zaruma, respectivamente. En el caso de Maribel, su traslado le tomó ocho horas y en el de María José, cerca de 12.

Desde Quitumbe tomaron el Metro de Quito hasta el estadio Atahualpa. Cueva comenta que no pudieron reservar un hotel porque todo estaba lleno. Por ello, buscaban alojamiento en los alrededores.

Maribel Peralta y María José Cueva viajaron de Cuenca y Zaruma, respectivamente, a Quito para ver a Shakira. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Ambas permanecerán en la ciudad hasta el domingo por la noche, cuando volverán a sus provincias. Entre tanto, planean visitar el Centro Histórico y la Mitad del Mundo. “El viaje fue pesado, pero verla en vivo lo vale todo”, dice María José.

Grandes expectativas en el sector hotelero

La llegada de miles de seguidores de diferentes ciudades ha llenado los hospedajes cercanos al estadio. El Hotel Altura, uno de los más próximos, confirmó que sus 14 habitaciones, con capacidad para 50 personas, se reservaron hace dos meses.

Otros establecimientos reportan ocupación total y tarifas que se han duplicado por la alta demanda.

De acuerdo con Quito Turismo, los hoteles de las principales zonas turísticas del Distrito Metropolitano registran ocupación total. Los visitantes permanecerán entre cuatro y siete días en la capital, un movimiento que dinamiza la economía local y genera empleo temporal en el sector turístico.

