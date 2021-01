Rommel Rosero: “No hay presupuesto para intervenir todos los mercados”

Tras el incendio en el mercado de Mayoristas, empezaron a surgir las dudas sobre la situación en los otros veintinueve mercados de la capital con respecto a la prevención de siniestros. El titular de la Agencia Distrital de Comercio indica que hay planes, pero para realizarlos a cabalidad faltan los fondos.

¿Cuál es el estado de los planes de prevención de incendios en los mercados de Quito? ¿Se aplican a cabalidad?

En 2017 se realizó una consultoría donde se contemplaban los planes de contingencia para incendios, terremotos y delincuencia común. Estos planes no pudieron ser actualizados en 2020 por la pandemia. La evaluación y actualización de estos planes de contingencia se harán este año, así como la implementación de brigadas en cada mercado, así como la actualización de los recursos de prevención con los que cuentan los mercados, como extintores, luces de emergencia y señalética.

Incendios, un riesgo palpable en los mercados de la capital Leer más

De esta agenda, ¿cuáles serán las primeras acciones en tomarse desde la ACDC?

La capacitación de brigadistas y de comerciantes para que sepan cómo reaccionar en caso de un incendio. Adicionalmente, junto a la secretaría de Seguridad, estamos instalando alarmas comunitarias que tienen varios fines y uno de ellos es avisar en caso de un incendio. Tienen tecnología de punta y se pueden activar desde el celular. Se han entregado en tres mercados y avanzaremos con la entrega en todos los mercados de la ciudad.

¿Cuál es el estado de los sistemas de prevención de alarma en cada mercado? Sabemos que hay algunos, como el de Calderón que simplemente no tienen implementos.

El caso del mercado de Calderón es particular, pues la competencia nos fue entregada desde de la Administración Zonal de Calderón recién en febrero del año pasado y, debido a la pandemia, no se pudo implementar un sistema contra incendios. Ese rubro, que es de $ 500.000, sí está contemplado para este año, y será un sistema de punta, totalmente independiente, con rociadores y demás.

¿Estos también se hará en los otros mercados de Quito?

Los otros mercados no tienen sistemas independientes, porque son mercados antiguos. Por temas presupuestarios no se puede instalar en todos. La inversión es extremadamente alta y no tenemos presupuesto. Pero en los demás tenemos extintores, luces de emergencia, luces estronoscópicas, que son preventivos, pero no son comparable con los rociadores.

¿Cuántos conatos de incendio se han registrado en los últimos dos años?

En los mercados que maneja el municipio, ninguno. En el de Mayoristas, que no es competencia nuestra, creemos que el último incendio ha sido el segundo.

El mercado de Calderón, en riesgo frente a los incendios Leer más

El cuerpo de Bomberos dio ciertas recomendaciones de implementación en los mercados en 2018. ¿Estas se han ido cumpliendo?

Sí hemos avanzado. Por ejemplo, estamos capacitando a los mercados en el manejo y uso de tanques de gas doméstico, sobre todo los locales de los patios de comida. La idea es que, de ahora en adelante, todas las intervenciones que hagamos sean para la implementación de centralinas o bombonas de gas comunal, lo que ayudará a hacerlos más seguros.

¿Esto se hará en todos los centros de abasto?

Nos ata el tema presupuestario, por lo que no se podrá hacer en todos. Este año esperamos intervenir entre cinco a ocho mercados, y una cifra similar el próximo año. Empezaremos con los más grandes.