El mercado de Calderón, en riesgo frente a los incendios

La noticia le cayó como un balde de agua fría. Y es que, mientras veía en un noticiero cómo se incendiaban veintiocho puestos de frutas en el Mercado de Mayoristas el pasado sábado, Jefferson A. solo pensaba en que podría ser el próximo en perderlo todo.

Desde afuera parece una preocupación exagerada, pues el mercado de Calderón en que el comerciante tiene su puesto, se inauguró recién en mayo de 2019. ¿Por qué estaría en riesgo una infraestructura tan nueva? Pues porque, pese a la flamante construcción y a una inversión de $ 6’025.918, un millón más de lo presupuestado por la administración zonal de Calderón, el centro de abastos no tiene un sistema contra incendios, ni rociadores para combatir las llamas.

La infraestructura también presenta otros problemas, como goteras y vulnerabilidad frente a las inundaciones. “No entendemos cómo se dio esta situación, con todo el dinero que se invirtió. Hemos puesto quejas pero no nos ayudan”, explicó el comerciante, que prefirió reservar su identidad por miedo a represalias.

Acorde al contrato de la obra, el sistema de prevención no estaba contemplado en la edificación original, sino como parte de un contrato complementario. EXPRESO solicitó información a la administración zonal, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición. La competencia de este tipo de contratos, según la estructura municipal, debería estar en manos de la Agencia Distrital de Comercio.

En Quito se registraron 26 conatos de incendio forestal en 48 horas Leer más

Aun así, la situación del inmueble no es un secreto, como señaló el concejal Fernando Morales. Este agregó que la temática ha sido discutida varias veces al interior del concejo metropolitano sin recibir una respuesta favorable.

“Hemos puesto en conocimiento del alcalde varias veces la problemática del mercado de Calderón. La construcción fue durante la administración del alcalde Rodas (…) pero se tienen que encontrar soluciones. Lamentablemente, no se ha tomado en cuenta, no se ha tomado ni un solo correctivo y no se tiene en el presupuesto de 2021 ni un centavo para solucionar esta problemática”, dijo.

El funcionario agregó que, según los estudios determinan que se necesitaría cerca de $ 1 millón para implementar el sistema de prevención de incendios y otro equipamiento. “Se necesita urgentemente que se envíe un equipo técnico a hacer un levantamiento de las necesidades que tiene el mercado para mejorar las condiciones y evitar una tragedia”, señaló.

El sábado, un incendio arrasó con 28 puestos de frutas en el mercado de mayoristas, al sur de Quito. Los comerciantes perdieron un promedio de $ 6.000 por puesto. Karina Defas

Otra duda sin respuesta es cómo, sin el equipamiento necesario, el mercado recibió su permiso de funcionamiento. Este Diario solicitó información a la secretaría de Seguridad y Gobernanza del Cabildo sobre los planes de contingencia y seguridad del centro de abastos, pero no hubo respuesta.

El domingo, un día tras el incendio en el mercado de Mayoristas, César Díaz, titular de la dependencia, indicó que se iban a revisar estos documentos para cada mercado de la ciudad.

Para los comerciantes, sin embargo, las irregularidades en la construcción y el funcionamiento son el mal menor. Lo que piden es que los problemas se corrijan pues no quieren correr la suerte de los comerciantes afectados en el sur, que perdieron un promedio de $ 6.000 por negocio.