El hombre que apareció en redes sociales pidiendo auxilio y se identificó como Rolando González, de nacionalidad venezolana fue hallado sin vida, tras el reporte de su desaparición.

El 11 de junio se dio a conocer a las autoridades que González no aparecía por ninguna parte y su búsqueda se activo desde la Fiscalía y Policía Nacional dos días después.

La difusión de su imagen, con el número para reportes en caso de verlo por alguna localidad no cesó en redes sociales y otros medios digitales.

Asimismo, la Organización Internacional de Policías (OIPOL) dio a conocer que este joven fue secuestrado por una presunta banda criminal que opera en el cantón Puerto López, Manabí.

Desde esta ala policial se manejó la hipótesis que aquel día del rapto, González estuvo comiendo en un restaurante de la localidad y fue confundido con un miembro de una pandilla.

En el video que la víctima colgó en sus redes se le escucha lo siguiente: “Hay dos tipos persiguiéndome en una moto con una pistola. Me dicen que no me quieren robar. Me metí en una casa. Estoy muy asustado, por favor ayúdenme. Estoy en Puerto López, al final de la playa”.

#26Jun ⚠ El arquitecto venezolano Rolando González murió a manos de antisociales que lo habían secuestrado en Ecuador.



González había solicitado ayuda a través de las redes sociales al momento de ser perseguido.



📹 @CaraotaDigital #SomosFronteraViva pic.twitter.com/D5ANJx0oFT — Frontera Viva (@fronteravivanew) June 26, 2023

Su cuerpo sin vida fue hallado en Machalilla, el domingo 25 de julio. Según información policial, los habitantes de la zona lo habrían encontrado.

Días después, tras las pruebas forenses realizadas se confirmó que se trataba del joven arquitecto.

Su cuerpo estaba en estado de descomposición y casi irreconocible. Una de sus extremidades inferiores no estaba en su sitio, pues se presume fue devorada por animales salvajes.

Las autoridades revelaron que González fue secuestrado por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Sobre la presunta llamada de auxilio que hizo la víctima al 911 y que nunca fue atendida no se dijo nada.