Revisión Técnica Vehicular en Quito: AMT retoma la RTV y la matriculación desde hoy

¿Vas a matricular tu vehículo? Desde hoy vuelve la Revisión Técnica Vehicular en Quito

La AMT anunció que desde hoy se retoma la Revisión Técnica Vehicular y la matriculación en Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que desde hoy se retoman oficialmente la Revisión Técnica Vehicular (RTV) y los procesos de matriculación de vehículos nuevos en Quito, tras el levantamiento del cierre temporal dispuesto por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

La medida se da en cumplimiento de la disposición emitida por la ANT el pasado viernes 6 de febrero y busca normalizar de manera inmediata y continua los servicios que permanecían represados, garantizando eficiencia, orden y estricto apego a la normativa vigente.

Revisión Técnica Vehicular vuelve a operar con normalidad

Desde este lunes, los centros habilitados por la AMT reanuden la atención para la Revisión Técnica Vehicular (RTV), un requisito obligatorio para la matriculación y circulación de los vehículos. Las autoridades recalcaron que el proceso se ejecutará bajo controles reforzados y mecanismos de trazabilidad para asegurar la transparencia.

Acompañamiento y control institucional

Según el comunicado, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el control permanente, la AMT contará con el acompañamiento de Quito Honesto, entidad que ejercerá funciones de veeduría institucional durante todas las etapas de la matriculación vehicular y la RTV.

Además, por disposición expresa del Director General de la AMT, se han reforzado de manera obligatoria los controles internos, incluyendo el cruce, verificación y conciliación del conteo de especies valoradas, contrastando las entregadas con los registros existentes.

