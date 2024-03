Reclamos por cortes de agua en la parroquia de Checa y sur de Quito

Los residentes de distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) hicieron reclamos a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) por los cortes del servicio que les afectaron durante el fin de semana del 23 de marzo de 2024.

Los usuarios acudieron a las redes sociales de la entidad municipal y reportaron el corte del servicio de agua en sitios como la parroquia de Checa, el sector Río Putumayo, en San Rafael; y en Tumbaco, al suroriente.

La usuaria Milena Fernández reclamó en la red social X por el corte en Checa. “No hay semana que no nos den este disgusto, no hay aviso. La gente debe trabajar para vivir, negocios no pueden trabajar”, escribió. Otras personas escribieron quejas similares por la suspensión en El Quinche y hasta en Guayllabamba.

La Epmaps dijo que personal de la Empresa realizó la desobstrucción en las válvulas de ingreso al tanque La Moya, en la línea alta de transmisión de Paluguillo- parroquias orientales, en el sector Sigsipamba. Esos trabajos ocasionaron el corte del servicio en las parroquias Yaruquí, Checa, Filanbanco de Guayllabamba y El Quinche. La entidad aseguró que el servicio se restituiría en la noche de este 24 de marzo.

Otro de los cortes se dio en cinco sectores del sur de Quito. La empresa emitió un comunicado en el que explicó que trabajadores de la entidad repararon la rotura de una línea de transmisión de 1.200 metros de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Troje. La obra provocó el corte del servicio en Guamaní, San Fernando, Turubamba, Mirador de Chillogallo y Chillogallo.

La Epmaps aseguró que la dotación del líquido se reanudaría en el transcurso del domingo. Sin embargo, en horas de la mañana de ayer, personas expusieron en plataformas virtuales que el agua que salía de las tuberías estaba turbia.

Los usuarios de Quitumbe publicaron fotos del líquido que no era transparente, ante lo cual la empresa ofreció que enviará a funcionarios al sector para inspeccionar el servicio.

El fin de semana, la entidad desarrolló trabajos de reparación de tuberías en sitios como La Pulida Alta y en Alangasí.

Recientemente, los capitalinos han sufrido cortes de este servicio por los fuertes soles y la falta de lluvias. La situación provocó que se registre un aumento del consumo de agua de hasta 250 litros por persona al día. Esto, a su vez, generó el desabastecimiento del líquido en zonas altas de la ciudad y en parroquias rurales.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que las lluvias regresarán a Quito. Se pronostican precipitaciones con tormentas al noroccidente.

