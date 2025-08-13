Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

AMC-RETIRO DE VALLAS
AMC ejecutó un operativo y retiró estructuras metálicas en el centro norte de Quito.Cortesía

Quito: retiran estructuras metálicas tras marcha hacia la Corte Constitucional

Multas de hasta USD 940 por estructuras metálicas retiradas en Quito

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecutó un operativo de inspección desde el martes 12 de agosto en la avenida 6 de Diciembre, entre las avenidas Colón y Patria, en Quito, tras el desarrollo de una marcha que se dirigió hacia la Corte Constitucional.

Le invitamos a que lea: Policía decomisa armas y drogas en operativo contra Los Lobos en Quito

Vallas se colocaron sin autorización 

Según el Inamhi, se estima que el frío se mantenga hasta las primeras horas del jueves 7 y viernes 8 de agosto de 2025.

Inamhi alerta sobre bajas temperaturas en la Sierra: ¿cómo estará en Quito?

Leer más

Durante el recorrido, personal de la AMC identificó y retiró seis estructuras metálicas que se encontraban en el espacio público sin autorización. Los elementos fueron trasladados a las bodegas institucionales, donde permanecerán bajo custodia mientras avanza el proceso administrativo correspondiente.

La entidad elaboró seis informes técnicos, los cuales pasarán a la etapa de instrucción. Este procedimiento puede extenderse hasta seis meses, según lo establece la normativa vigente.

Una vez se determinen las responsabilidades, cada infracción podría derivar en una multa de hasta dos salarios básicos unificados, es decir, 940 dólares  por cada estructura. 

RELACIONADAS

La AMC recordó que la ocupación no autorizada del espacio público constituye una infracción sancionable y reiteró su compromiso de velar por el orden y la seguridad en la capital.

En el marco de la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa, realizada el martes 12 de agosto en Quito, se instalaron vallas con el mensaje: “Estos son los jueces que nos están robando la paz. Firmaron contra leyes que nos protegían”. Estos carteles fueron ubicados en distintos puntos del recorrido hacia la sede de la Corte Constitucional, donde se concentraron los manifestantes. En medio de la congregación, una valla cayó sobre las personas.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Asambleísta Camila León protagoniza impasse con la prensa cuencana

  2. Beneficio fiscal por adopción en EE.UU.: Hasta $ 15,950 por niño ¿cómo solicitarlo?

  3. ¿Qué sucede si un restaurante no cumple con las regulaciones de la veda de cangrejos?

  4. ¿Qué es la Corte Constitucional en Ecuador y por qué Daniel Noboa la está atacando?

  5. Alondra Santiago acusa a Marcela Aguiñaga de alinearse a Gobierno de Noboa: ¿Por qué?

LO MÁS VISTO

  1. Los dueños de la salud: Las fortunas privadas que el IESS engordó a punta de citas

  2. Comerciantes y pescadores se preparan para la veda del cangrejo rojo, en Ecuador

  3. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  4. Aguiñaga: “Antes, frente a la inseguridad, había comunicados; nosotros actuamos”

  5. Obras en el 'Parque de las Tripas', en Quito, en la mira: piden revisión técnica

Te recomendamos