Quito: retiran estructuras metálicas tras marcha hacia la Corte Constitucional

AMC ejecutó un operativo y retiró estructuras metálicas en el centro norte de Quito.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecutó un operativo de inspección desde el martes 12 de agosto en la avenida 6 de Diciembre, entre las avenidas Colón y Patria, en Quito, tras el desarrollo de una marcha que se dirigió hacia la Corte Constitucional.

Vallas se colocaron sin autorización

Durante el recorrido, personal de la AMC identificó y retiró seis estructuras metálicas que se encontraban en el espacio público sin autorización. Los elementos fueron trasladados a las bodegas institucionales, donde permanecerán bajo custodia mientras avanza el proceso administrativo correspondiente.

La entidad elaboró seis informes técnicos, los cuales pasarán a la etapa de instrucción. Este procedimiento puede extenderse hasta seis meses, según lo establece la normativa vigente.

Una vez se determinen las responsabilidades, cada infracción podría derivar en una multa de hasta dos salarios básicos unificados, es decir, 940 dólares por cada estructura.

La AMC recordó que la ocupación no autorizada del espacio público constituye una infracción sancionable y reiteró su compromiso de velar por el orden y la seguridad en la capital.

En el marco de la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa, realizada el martes 12 de agosto en Quito, se instalaron vallas con el mensaje: “Estos son los jueces que nos están robando la paz. Firmaron contra leyes que nos protegían”. Estos carteles fueron ubicados en distintos puntos del recorrido hacia la sede de la Corte Constitucional, donde se concentraron los manifestantes. En medio de la congregación, una valla cayó sobre las personas.

