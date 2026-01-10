Quito exhibe su belleza en Holanda

Imagen del stand de Quito Turismo en la Feria de Turismo de Utrecht /EFE. Paula Andres Richart.

La capital de Ecuador tiene mucho que ofrecer sobre la historia de Latinoamérica, su naturaleza y tradiciones, todo en un territorio comprimido: ese es el mensaje de Quito durante la feria de turismo que se celebra esta semana en Utrecht, en los Países Bajos.

“Quito es un buen portal de entrada para que la gente se dé la oportunidad de conocer Latinoamérica”, dijo en declaraciones a EFE Julio Fuentes, analista de promoción para la entidad local Quito Turismo desde el espacio dedicado a la capital ecuatoriana en la feria VakantieBeurs.

En este evento neerlandés dedicado al turismo, donde se pueden encontrar cientos de puestos con información de países de todo el mundo, Fuentes explicó que Quito permite acceder a varios puntos de interés como el Amazonas, las Islas Galápagos o el bosque selvático del Chocó Andino.

Su centro histórico, uno de los mejor conservados

También señaló la importancia de Quito y su centro histórico, uno de los mejor conservados de Latinoamérica, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco desde 1978.

“En nuestro centro histórico se ve esa mezcla de cómo se hicieron las iglesias con el catolicismo y cómo se mezcló también con cómo los que construyeron fueron justamente estas personas colonizadas. Entonces se mezcló mucho de las culturas de la región”, explicó. “Es algo único de ver, nosotros lo llamamos un museo vivo”.

Ecuador alcanzó su récord de turistas internacionales justo antes de la pandemia del Covid-19, cuando el turismo a nivel mundial se desplomó. Según Fuentes, en 2025 se volvieron a alcanzar niveles más elevados de visitantes extranjeros, después de un repunte en 2023 y una caída en 2024. Sin embargo, el ecuatoriano hizo hincapié en que Quito es un destino seguro, algo que, según observó, tiene mucha influencia en el turismo europeo.

