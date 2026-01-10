Revocatoria de medidas cautelares permite retomar trabajos viales en Angamarca

La Prefectura de Cotopaxi retomará la construcción de la vía tras resolución judicial que avala planes de mitigación

Los trabajos en la vía se retormaron una vez que se revoco las medidas cautelares dispuestas por un juez.

La prefecta de la provincia de Cotopaxi, Lourdes Tibán, informó que el juez de la Unidad Judicial de Pujilí resolvió revocar las medidas cautelares que impedían la continuidad de los trabajos en la vía que conecta Ambato con Angamarca, una obra considerada prioritaria para las comunidades rurales del sector.

“Ya están revocadas las medidas, segurísimo”, afirmó la autoridad provincial, al calificar la decisión judicial como una noticia positiva para la población que, durante meses, aguardó la reactivación del proyecto.

Según explicó Tibán, el magistrado fundamentó su resolución tras constatar que la Prefectura de Cotopaxi cuenta con permisos y certificaciones ambientales vigentes, así como con planes de acción y medidas de mitigación implementadas y aprobadas por el Ministerio del Ambiente.

Estos elementos técnicos y legales permitieron dejar sin efecto las medidas cautelares y autorizar oficialmente la continuación de los trabajos en la vía.

La prefecta fue enfática al señalar que quienes promovieron la acción legal no actuaron en beneficio del pueblo de Angamarca, al no presentar documentación original ni sustentar técnicamente sus argumentos. “Nosotros hemos demostrado que trabajamos respetando la ley”, sostuvo.

Aunque la resolución judicial no impuso nuevas condiciones para retomar la obra, Tibán dispuso el retorno inmediato de la maquinaria a los frentes de trabajo en sectores como Chine Alto, con el fin de acelerar la ejecución del proyecto vial. Asimismo, se coordinó la movilización de tanqueros de combustible para garantizar la continuidad de las labores.

Mesa técnica para la protección del jambato

Paralelamente, la Prefectura conformó una mesa técnica pro-jambato, integrada por biólogos y especialistas en medio ambiente, quienes iniciarán labores desde el lunes en un plan específico para la protección de esta especie emblemática. “Queremos hacer la ruta del jambato, pero primero debe existir la vía que saque a esta población de un encierro de más de 500 años”, señaló Tibán.

El proyecto vial contempla varias conexiones estratégicas: Ambato–Angamarca, Corazón–Angamarca y Pangua, que permitirán mejorar la movilidad, dinamizar la economía local y facilitar el acceso a servicios básicos para cientos de familias.

En medio de la cordillera se realiza los trabajos de apertura de la vía que unirá Ambato con Angamarca. GLORIA TACO/ DIARIO EXPRESO

Finalmente, la prefecta reiteró que la obra se ejecuta bajo los principios del sumak kawsay, promoviendo un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de la naturaleza. “El ser humano necesita vivir, pero también debemos cuidar al jambato y su hábitat”, concluyó. (GT)