Quito enciende su pesebre gigante en el Panecillo este viernes 12 de diciembre

Quiteños participarán en el encendido de las figuras monumentales que marcan el inicio de la Navidad.

Más de 5.000 metros de luces vestirán al pesebre gigante que ilumina la Navidad capitalina desde el Panecillo.

Quito vivirá una de sus tradiciones más emblemáticas este viernes 12 de diciembre, cuando a las 18:30 se realice el encendido del pesebre gigante en el Panecillo, un evento que marca el inicio de la temporada navideña en la capital.

Un pesebre monumental que brillará en lo alto de la ciudad

El tradicional pesebre del Panecillo contará este año con 10 mil bombillos multicolor y 5.400 metros lineales de luces, que iluminarán cada una de las piezas y figuras instaladas en este punto icónico de la ciudad. La propuesta busca ofrecer un espacio seguro y familiar para que los vecinos disfruten del ambiente navideño, mientras se dinamiza el comercio local y se impulsa el turismo interno.

De acuerdo con el Municipio, este evento forma parte de la estrategia para fortalecer la convivencia ciudadana y recuperar los espacios públicos durante las festividades.

Quiteños serán protagonistas del encendido

En una actividad pensada para la comunidad, serán las propias familias quiteñas quienes accionen el encendido de las figuras del pesebre. La iniciativa busca resaltar el sentido de pertenencia y la participación ciudadana, valores que se fortalecen durante esta época del año.

Los asistentes también podrán disfrutar de gastronomía típica, artesanías y actividades culturales, que acompañarán la jornada en uno de los sitios más visitados del Centro Histórico.

Orgullo quiteño en cifras

Según la reciente encuesta “Quito ¿Cómo Vamos?”, ocho de cada diez habitantes afirman sentirse orgullosos de su ciudad, un dato que se refleja en la apropiación y el apoyo a tradiciones como el encendido del pesebre gigante.

Figuras monumentales iluminan el Panecillo

El pesebre está compuesto por figuras monumentales que cada año atraen a miles de visitantes. Los Reyes Magos, Melchor, Baltazar y Gaspar, alcanzan entre 29 y 31 metros de altura, mientras que la figura de San José bordea los 38 metros. La cuna del Niño Jesús, resguardada por el burro y el buey, mide alrededor de seis metros.

Este año, además, la emblemática Virgen de Legarda hace un homenaje a María, integrando la identidad quiteña con el espíritu navideño y reforzando el carácter patrimonial del Panecillo como punto central de las festividades.

El Municipio invitó a la ciudadanía a participar de esta ceremonia que también será transmitida en vivo a través de las redes sociales oficiales, especialmente en TikTok (@ObrasQuito).

