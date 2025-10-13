Cierre en la Av. Simón Bolívar hoy tras accidente múltiple con tráiler

Al lugar del accidente llegaron personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito, tres carriles fueron cerrados para atender la emergencia.

La mañana de este lunes 13 de octubre de 2025 se registró un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar, a la altura del intercambiador con la autopista General Rumiñahui, en sentido sur-norte. El siniestro ocurrió alrededor de las 07:00 y generó una intensa congestión vehicular en uno de los principales ejes viales del oriente de Quito.

Una fuerte congestión vehicular

De acuerdo con información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en el percance estuvieron involucrados un camión y tres vehículos pequeños. Aunque no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales, unidades de salud acudieron al sitio para revisar el estado de los ocupantes de los automotores.

La AMT indicó que los carriles centrales permanecieron cerrados mientras se retiraban los vehículos accidentados y se realizaban las labores de limpieza en la vía. Esta situación generó una fuerte carga vehicular desde la Loma de Puengasí hasta el intercambiador de la Simón Bolívar, pese a la habilitación de los carriles laterales para descongestionar el tránsito.

Varios conductores optaron por tomar rutas alternas. Entre ellas, la calle E16 del barrio San José de Monjas, utilizada como vía de desvío para acceder nuevamente a la autopista General Rumiñahui. Las autoridades de tránsito recomendaron a los usuarios planificar sus desplazamientos y mantener la precaución al circular por este tramo, donde se registran altos flujos vehiculares en horas pico.

Labores de limpieza y retiro de vehículos

Sin embargo, tras las labores de limpieza y el retiro de los vehículos, la vía fue habilitada y el flujo vehicular comenzó a normalizarse. Se registró una fuerte congestión, debido a que esta arteria conecta el sur con el norte y los valles.

