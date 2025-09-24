Quito atendió 42 emergencias en tres días de intensas lluvias

Clima. Las lluvias causaron deslizamientos y afectaron al tránsito en varios puntos como en San Antonio de Pichincha.

Entre el 21 y 23 de septiembre, fuertes precipitaciones ocasionaron colapsos estructurales, inundaciones y deslizamientos en distintos sectores del Distrito Metropolitano. El COE-M coordinó la atención y brindó ayuda humanitaria a las familias afectadas.

Durante tres días consecutivos, del 21 al 23 de septiembre, Quito enfrentó intensas lluvias que ocasionaron emergencias en varios sectores de la capital. El Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) coordinó la atención de 42 incidentes registrados en barrios de todas las administraciones zonales, con apoyo de entidades municipales y nacionales.

Emergencias del 21 de septiembre

La primera jornada de precipitaciones fuertes dejó 17 emergencias en zonas como Los Chillos, La Mariscal, Calderón, Manuela Sáenz, La Delicia y Eloy Alfaro.

Los reportes incluyeron seis colapsos estructurales, seis inundaciones, cuatro movimientos en masa y la caída de un árbol.

Personal técnico ejecutó evaluaciones de daños, limpieza de vías, corte de árboles y evacuación de agua acumulada. Asimismo, se entregaron kits de alimentos, artículos de aseo y frazadas a las familias que resultaron afectadas.

Emergencias del 22 de septiembre

La segunda jornada fue la más crítica. Ese día se registraron 24 emergencias en las zonas de Eugenio Espejo, Calderón, Manuela Sáenz, La Delicia, Eloy Alfaro, Tumbaco y La Mariscal.

El balance incluyó 17 inundaciones, tres deslizamientos de tierra, dos colapsos estructurales y dos caídas de árboles.

Las intervenciones requirieron maquinaria pesada, limpieza de escombros y evaluación estructural de viviendas. Además, se implementaron operativos de control vial y se entregó asistencia humanitaria en los barrios con mayores daños.

Emergencias del 23 de septiembre

La tercera jornada fue menos intensa, con una sola emergencia por inundación en el sector de Eloy Alfaro. Equipos de Bomberos Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable (EPMAPS) intervinieron de manera inmediata y lograron restablecer la normalidad en el área afectada.

Pronóstico y acciones preventivas

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), entre el 25 y 26 de septiembre se prevé la presencia de lluvias de variable intensidad y tormentas eléctricas en Quito.

