AMT anuncia cierres y desvíos en Galo Plaza Lasso por obras viales en Quito

Rehabilitación vial en Quito: Galo Plaza Lasso cerrada por 60 días
Los carriles centrales de la avenida Galo Plaza Lasso, en el tramo comprendido entre la calle Isaac Albéniz y el intercambiador de El Labrador, en el norte de Quito, serán intervenidos a partir de este sábado 27 de septiembre de 2025.
La obra forma parte del programa “3.001 obras para Quito” y contempla la rehabilitación de 290 metros de vía con pavimento rígido de hormigón, un material diseñado para soportar el alto flujo vehicular de esta arteria. A diario, por este corredor circulan más de 120.000 vehículos, incluidos los buses articulados del sistema de transporte público.
Fases y plazos de la intervención
El plazo de ejecución de los trabajos es de 60 días, que se desarrollarán en dos fases:
Primera fase: cierre de la intersección Isaac Albéniz–Galo Plaza Lasso por alrededor de tres semanas. Los desvíos estarán habilitados hacia las calles Beethoven, Francisco Salazar y Rafael Ramos.
Segunda fase: cierre de los carriles centrales entre Isaac Albéniz y El Labrador, mientras la circulación se mantendrá en los carriles laterales y rutas alternas como las avenidas Amazonas, 10 de Agosto y De la Prensa.
Horarios de trabajo y medidas de seguridad
Los trabajos se ejecutarán de lunes a viernes en tres jornadas
- 07:00 a 15:30
- 15:30 a 19:30
- 20:00 a 02:00
- Los fines de semana las labores se concentrarán entre las 07:00 y las 13:00.
Las actividades incluyen:
- Retiro de la carpeta asfáltica deteriorada.
- Construcción de drenaje pluvial.
- Colocación de pavimento rígido de hormigón.
- Implementación de señalización horizontal termoplástica.
Durante toda la obra se aplicarán medidas ambientales como control de polvo, señalización preventiva y charlas de concienciación para la comunidad.
La ejecución cuenta tendrá cierres viales y serán gestionados por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Secretaría de Movilidad, entidades encargadas de la gestión de cierres, desvíos y socialización permanente con los vecinos del sector.
Esta intervención complementa los 4,9 kilómetros rehabilitados en abril de 2025, entre la calle De los Arupos y la Isaac Albéniz, mediante reciclado asfáltico.
A futuro, el Municipio prevé continuar con nuevas fases que incluirán los carriles laterales y la Panamericana Norte, hasta antes del peaje de Oyacoto.
Inversión en la obra
La inversión para este tramo de la avenida Galo Plaza Lasso asciende a USD 269.280,81, dentro de un proyecto mayor que supera los USD 2,1 millones.
La obra se ejecuta por administración directa, utilizando personal, maquinaria e insumos municipales, lo que ha permitido optimizar recursos y reducir los plazos de ejecución.