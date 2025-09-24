AMT anuncia cierres y desvíos en Galo Plaza Lasso por obras viales en Quito

Desde este 27 de septiembre arranca la rehabilitación de los carriles centrales de la Galo Plaza, norte de Quito.

Los carriles centrales de la avenida Galo Plaza Lasso, en el tramo comprendido entre la calle Isaac Albéniz y el intercambiador de El Labrador, en el norte de Quito, serán intervenidos a partir de este sábado 27 de septiembre de 2025.

Le invitamos a que lea: Inundaciones y deslizamientos golpean San Antonio de Pichincha: 15 familias afectadas

La obra forma parte del programa “3.001 obras para Quito” y contempla la rehabilitación de 290 metros de vía con pavimento rígido de hormigón, un material diseñado para soportar el alto flujo vehicular de esta arteria. A diario, por este corredor circulan más de 120.000 vehículos, incluidos los buses articulados del sistema de transporte público.

Fases y plazos de la intervención

Quito avanza con 48 frentes de obra: ¿cómo impactarán en la ciudad? Leer más

El plazo de ejecución de los trabajos es de 60 días, que se desarrollarán en dos fases:

Primera fase: cierre de la intersección Isaac Albéniz–Galo Plaza Lasso por alrededor de tres semanas. Los desvíos estarán habilitados hacia las calles Beethoven, Francisco Salazar y Rafael Ramos.

Segunda fase: cierre de los carriles centrales entre Isaac Albéniz y El Labrador, mientras la circulación se mantendrá en los carriles laterales y rutas alternas como las avenidas Amazonas, 10 de Agosto y De la Prensa.

Horarios de trabajo y medidas de seguridad

Los trabajos se ejecutarán de lunes a viernes en tres jornadas

07:00 a 15:30

15:30 a 19:30

20:00 a 02:00

Los fines de semana las labores se concentrarán entre las 07:00 y las 13:00.

RELACIONADAS Mallas de alta resistencia protegen 53 mil vecinos de aluviones en Quito

Las actividades incluyen:

Retiro de la carpeta asfáltica deteriorada.

Construcción de drenaje pluvial.

Colocación de pavimento rígido de hormigón.

Implementación de señalización horizontal termoplástica.

Durante toda la obra se aplicarán medidas ambientales como control de polvo, señalización preventiva y charlas de concienciación para la comunidad.

¿Lluvias hasta el 28 de septiembre en Ecuador? El pronóstico del Inamhi Leer más

La ejecución cuenta tendrá cierres viales y serán gestionados por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Secretaría de Movilidad, entidades encargadas de la gestión de cierres, desvíos y socialización permanente con los vecinos del sector.

Esta intervención complementa los 4,9 kilómetros rehabilitados en abril de 2025, entre la calle De los Arupos y la Isaac Albéniz, mediante reciclado asfáltico.

A futuro, el Municipio prevé continuar con nuevas fases que incluirán los carriles laterales y la Panamericana Norte, hasta antes del peaje de Oyacoto.

Inversión en la obra

La inversión para este tramo de la avenida Galo Plaza Lasso asciende a USD 269.280,81, dentro de un proyecto mayor que supera los USD 2,1 millones.

La obra se ejecuta por administración directa, utilizando personal, maquinaria e insumos municipales, lo que ha permitido optimizar recursos y reducir los plazos de ejecución.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.