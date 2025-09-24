¿Lluvias hasta el 28 de septiembre en Ecuador? El pronóstico del Inamhi

El Inamhi prevé lluvias de intensidad variable en Sierra, Amazonía y parte del Litoral hasta el sábado 28

Las lluvias continuarán en varias regiones del país hasta el sábado 28 de septiembre, según el Inamhi.

Las lluvias no cesan en varias regiones del país. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), Ecuador continuará bajo condiciones climáticas inestables hasta el sábado 28 de septiembre de 2025. El organismo emitió alertas por precipitaciones de intensidad variable en la Sierra, la Amazonía y ciertas zonas del Litoral, especialmente Esmeraldas y Santo Domingo.

El pronóstico responde a factores como el ingreso de humedad desde el norte del continente, ondas tropicales activas y la transición entre la época seca y lluviosa, típica de septiembre y octubre. En ciudades como Quito, Cuenca y Tena ya se han registrado tormentas eléctricas, granizo y cortes de energía en los últimos días.

¿Dónde lloverá y con qué intensidad?

El Inamhi detalló que las lluvias se mantendrán en las siguientes regiones:

Amazonía: se esperan precipitaciones intensas y continuas, con mayor acumulación en Pastaza, Morona Santiago y Napo.

Sierra centro-sur: lluvias intermitentes con tormentas eléctricas en zonas como Loja, Azuay, Tungurahua y Chimborazo.

Litoral: precipitaciones focalizadas en el interior de Esmeraldas y Santo Domingo. En Guayas y Manabí, se prevé cielo nublado con lluvias aisladas.

Región Insular: condiciones más estables, aunque con posibilidad de lloviznas en zonas altas de Galápagos.

Para Quito, el Inamhi anticipa lluvias moderadas durante la semana, con disminución de intensidad entre miércoles y jueves, aunque no se descarta la presencia de tormentas por la dinámica atmosférica de la capital.

Recomendaciones y advertencias

La entidad meteorológica recomienda tomar precauciones ante posibles acumulaciones de agua, deslizamientos en zonas montañosas y afectaciones en la movilidad dentro de la ciudad. También advierte sobre niveles de radiación ultravioleta entre altos y extremadamente altos, especialmente en la Sierra, por lo que se sugiere evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00.

En el caso de eventos extremos, como granizadas o tormentas eléctricas, el Inamhi sugiere mantenerse bajo techo, desconectar aparatos electrónicos y seguir los canales oficiales para actualizaciones.

🌧️ #AdvertenciaMeteorológica54 Entre el martes 23 y el sábado 27 de septiembre de 2025, se prevén lluvias de intensidad variable en varias zonas del país⛈🌦

La mayor probabilidad de eventos más intensos se concentra en los días: jueves 25 y viernes 26 de septiembre de 2025. pic.twitter.com/Z6ZU5r2QVg — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) September 23, 2025

Ecuador vivirá una semana marcada por lluvias variables hasta el sábado 28 de septiembre, según el pronóstico del Inamhi. La Amazonía será la región más afectada, mientras que la Sierra y el Litoral tendrán precipitaciones intermitentes. Las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar medidas preventivas ante posibles afectaciones climáticas.

