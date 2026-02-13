¿Qué hacer en Quito en Carnaval? Recorridos gratis en el Centro Histórico

La iglesia y el convento de San Francisco están entre los complejos religiosos patrimoniales que se podrán recorrer durante el feriado de Carnaval.

Durante el feriado de Carnaval, que se vivirá entre el 14 y el 17 de febrero, en Quito estará disponible la agenda Vive el Carnaval, recorre el patrimonio religioso. Se trata de actividades gratuitas en las que los asistentes podrán ingresar a cuatro conventos, monasterios y sus respectivas iglesias del Centro Histórico para conocer a fondo tanto sus áreas abiertas como otras normalmente restringidas.

Le invitamos a leer: Renovación en La Mariscal: ¿Cómo la nueva ordenanza impactará discotecas y bares?

Estos son los complejos religiosos más antiguos de la ciudad, según el Instituto Metropolitano de Patrimonio, y se trata de Santo Domingo, Santa Clara de Asís, San Francisco y La Inmaculada Concepción. En estas visitas se contará con la mediación del personal del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito y el objetivo es permitir que los habitantes de Quito y quienes lo visiten accedan al patrimonio religioso, se fortalezca la apropiación social de los bienes históricos de la ciudad y así se preserven en el tiempo.

Convento e iglesia de Santo Domingo , sábado 14 de febrero, 11:00 : incluye una iglesia, un convento y al menos 10 capillas interiores, frente a una plaza que lleva su mismo nombre y al lado, un el arco de Santo Domingo, sobre el que se levantó la capilla de la Virgen del Rosario. Pertenece a la orden de los dominicos. Se destaca, entre otras cosas, por los detalles hechos en madera y pan de oro. Allí reposan obras importantes como la Virgen de la Escalera.

, sábado : incluye una iglesia, un convento y al menos 10 capillas interiores, frente a una plaza que lleva su mismo nombre y al lado, un el arco de Santo Domingo, sobre el que se levantó la capilla de la Virgen del Rosario. Pertenece a la orden de los dominicos. Se destaca, entre otras cosas, por los detalles hechos en madera y pan de oro. Allí reposan obras importantes como la Virgen de la Escalera. Monasterio e iglesia de Santa Clara de Asís , domingo 15 de febrero, 11:00 : las hermanas clarisas son propietarias de este monasterio de claustro, que se levanta frente a la plaza que lleva el mismo nombre. Durante décadas, en esa plaza funcionó el mercado de San Francisco, que luego se mudó hacia arriba, en la misma calle Rocafuerte. En 1868, esta edificación sufrió daños en su campanario y cúpulas, debido al terremoto de Ibarra.

, domingo : las hermanas clarisas son propietarias de este monasterio de claustro, que se levanta frente a la plaza que lleva el mismo nombre. Durante décadas, en esa plaza funcionó el mercado de San Francisco, que luego se mudó hacia arriba, en la misma calle Rocafuerte. En 1868, esta edificación sufrió daños en su campanario y cúpulas, debido al terremoto de Ibarra. Convento e iglesia de San Francisco , lunes 16 de febrero : es considerado uno de los conjuntos arquitectónicos religiosos más grandes de los centros históricos del continente, pues abarca alrededor de tres hectáreas y media de superficie. Es un templo de la orden franciscana y en él hay tres iglesias, un atrio de gran tamaño y en frente su tradicional plaza. En su colección hay una valiosa biblioteca, además de de obras de arte colonial de técnicas variadas, incluyendo una de las más importantes en nuestra historia: la Escuela Quiteña, de la que es cuna.

, lunes : es considerado uno de los conjuntos arquitectónicos religiosos más grandes de los centros históricos del continente, pues abarca alrededor de tres hectáreas y media de superficie. Es un templo de la orden franciscana y en él hay tres iglesias, un atrio de gran tamaño y en frente su tradicional plaza. En su colección hay una valiosa biblioteca, además de de obras de arte colonial de técnicas variadas, incluyendo una de las más importantes en nuestra historia: la Escuela Quiteña, de la que es cuna. Monasterio e iglesia de La Inmaculada Concepción, martes 17 de febrero: ubicado junto al Palacio de Carondelet, este monasterio es el más antiguo de Quito y fue el primero para mujeres en el país. Se cree que en ese lugar se apareció Nuestra Señora del Buen Suceso frente a una religiosa española, la hermana Mariana de Jesús Torres, quien fue conocida como "la monja que muere tres veces".

Para asistir a estos recorridos es necesario inscribirse a través de la página web patrimonio.quito.gob.ec. Los paseos tienen un cupo limitado, por lo que se recomienda registrarse con tiempo, para contar con el espacio y recordar que la inscripción es individual, es decir que si va con su familia o amigos, debe repetir el proceso por cada asistente.

Ciclovía de la Ruta Viva está golpeada por el deterioro Leer más

También se sugiere usar ropa y zapatos cómodos, estos últimos con un buen labrado, llevar agua u otra bebida hidratante y si porta un bolso o mochila, que sea pequeña y con lo indispensable. Además, es importante llegar al menos 15 minutos antes de la hora de inicio del recorrido, para empezar con puntualidad y al visitar los templos, hacerlo con respeto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!