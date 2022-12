Los moradores del barrio Cercopamba, de la parroquia rural Guayllabamba, nororiente de Quito, esperan que los ofrecimientos de la Prefectura de Pichincha se concreten algún día. Se refieren a la pavimentación de la calle Del Afecto, única vía que por el este los conecta con dos barrios más, donde ya se ejecutaron obras viales por parte de la misma cartera pública, y por el oeste los enlaza con la Panamericana Norte. Esta arteria es el único desfogue con el que cuentan los productores de aguacates, chirimoyas, limones y los floricultores de este sitio, para trasladar la producción hasta la capital.

Allí viven más de 300 familias, incluyendo a niños, jóvenes y adultos mayores. Sus dirigentes cuentan que hace un año y medio enviaron el primer oficio a la Prefectura solicitando que atienda esta necesidad, pero sus quejas aún no son escuchadas.

“El primer documento lo emitimos en julio de 2021, pero en marzo de este año la prefecta Paola Pabón visitó los barrios aledaños y ahí ella se comprometió a ayudarnos. Ingresamos un segundo oficio para que quede constancia de esto y nos respondieron que nos incluirían el próximo año (es decir este), pero ya se acaba el 2022 y de paso el período de la prefecta y nada que llega la obra”, dijo el morador Edgar Basantes.

Tramos. Algunos están en buen estado, pese a la tierra Gustavo Guamán

En el documento, con fecha 18 de marzo de 2022, se lee que “la vía tiene un ancho de 4,5 a 5 metros, en malas condiciones. No es posible atender su solicitud por el momento, en razón de que toda la maquinaria se encuentra planificada para trabajos en la provincia. La dirección de vialidad (la) contemplará dentro de su planificación de mantenimiento, de acuerdo con el cronograma de la coordinación de mantenimiento vial”.

1 millón de dólares es lo que costaría pavimentar la calle Del Afecto, que tiene 3 kilómetros.

Pero siguen sin aparecer: ni los trabajadores, ni la maquinaria. Aunque hace unos tres meses los emocionaron en vano. Marcelo Pozo contó que llegaron camionetas de la entidad pública y una pala mecánica. Creyeron que por fin se habían acordado de ellos, pero no fue así.

“Jugaron con nuestras ilusiones. Removieron la tierra del camino y lo dejaron más irregular. A los pocos minutos dijeron que se habían equivocado, que la obra era en los barrios colindantes y no aquí. Y se fueron, dejándonos peor”.

Jorge Arcos, miembro de la directiva barrial, jubilado y residente de la zona desde hace 50 años, sostuvo que las obras solo llegan si se tiene compadre o “palanca política”.

“Como aquí no hay muchos votos, por eso no nos regresan a ver. Es inverosímil que nos anulen, cuando la vía es la continuación de las otras obras que ya han hecho. Hasta al camino bien empedrado que tenía la urbanización de la Policía le pusieron asfalto. ¿Y por acá para cuándo?”.

EXPRESO se contactó con el director de Vialidad, Edwin Herrera, responsable del informe de inspección remitido a los comuneros de Cercopamba, para consultar por qué no se ha considerado el arreglo de la arteria, que es de su competencia y en la cual ya se ofreció tomar medidas hace un año y medio.

Nos han puesto tantas trabas desde el Municipio, desde el GAD parroquial, que estamos esperanzados en la Prefectura, para ver alguna obra antes de morirme. Jorge Arcos - residente antiguo del barrio

Ante esto, indicó que todos los días ingresan pedidos similares, por cientos. “Esto se prioriza de acuerdo con las necesidades, pero vamos a socializar con la compañera prefecta para atender en el año que viene y ya iniciar con los estudios técnicos”, argumentó Herrera.

Espera. Los vecinos no quieren más trabas, sino obras Gustavo Guamán

Según él, durante este tiempo no se dio paso a dichos estudios porque los mismos podían caducar y no querían correr ese riesgo. “Normalmente a los dos o tres años ya vencen (los estudios), porque las condiciones de las vías cambian, o a veces no. Pero en este 2023 ya los llevaremos a cabo para hacer la vía pavimentada de casi tres kilómetros, que es toda la longitud de la calle Del Afecto. Trabajamos a partir de una planificación. Buscamos que Pichincha se encuentre interconectada”, añadió.

Para 2024, según el funcionario, este barrio por fin podrá contar con una vía en buen estado. Esto debido a que el área encargada de la vialidad tomará todos los estudios técnicos hechos el año pasado y los ejecutará según el presupuesto, que para este año fue de 50 millones de dólares solo para carreteras, en toda la provincia.

Pero los estudios técnicos también implican tiempo y dinero. Así lo aclaró Herrera, quien señaló que invertirán 18 mil dólares en este proceso y además emplearán a los técnicos de la entidad, ya que se trata de una vía secundaria corta.

Mientras tanto, para reducir las molestias de los habitantes de este sitio y ayudar a que los productos lleguen en buen estado a su destino, el director de Vialidad se comprometió a realizar el mantenimiento de la calle un fin de semana, antes de que este año finalice. “Es un compromiso de la Prefectura”, aseveró.