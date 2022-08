Más allá de si su plato favorito es el encebollado, el ceviche, el hornado o el locro de papas. De si pelotean los fines de semana o prefieren pasar en familia. De los videos en TikTok y de la foto producida de Instagram. Existe información importante y que va mucho más allá de cómo los precandidatos a las Alcaldías de Guayaquil y Quito, y a las Prefecturas de Guayas y Pichincha quieran mostrarse a sus electores en las redes sociales. Datos que pueden ayudar, a un poco menos de seis meses de acudir nuevamente a las urnas, a que los electores se formen un criterio sobre quienes aspiran a manejar los fondos públicos de estas ciudades y provincias.

¿Cuánto han declarado por impuesto a la renta? ¿A cuánto asciende su patrimonio? ¿Son accionistas o administradores de compañías activas? ¿Registran títulos universitarios? EXPRESO responde a estas preguntas sobre la base de información oficial y pública del Servicio de Rentas Internas, de la Contraloría General del Estado, de la Superintendencia de Compañías y de la Secretaría de Educación Superior. La recopilación de esta información se realizó sobre quienes aspiran a los cargos antes mencionados para las elecciones del 2023 y que de acuerdo a datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) han sido proclamados como precandidatos en elecciones primarias, salvo algunos casos en los que aún existen precandidaturas indefinidas o confusión entre la información del CNE y los nombres que promocionan las organizaciones políticas, como por ejemplo el de Álvaro Baquerizo, quien figura como postulante a la Alcaldía de Guayaquil por el movimiento CREO.

Una fuente de la organización política comentó a EXPRESO que este no es el nombre definitivo que postulará la lista 21, puesto que ha “habido cambios de último momento”. Similar situación atraviesa la precandidatura al mismo cargo del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. De acuerdo a información del CNE, figura Jéssica Delgado como la aspirante, pero el precandidato Nicolás Lapentti ha afirmado que será Cristina Reyes.

De los que se perfilan como seguros en el tablero electoral de Guayaquil, cinco aspirantes de los doce han declarado 0 dólares, no han presentado su declaración de impuestos o simplemente no registra en el sistema su pago del ejercicio fiscal del 2021 por concepto de impuesto a la renta. Entre los que declararon más de 2.000 dólares están Aquiles Álvarez, Cynthia Viteri y Pedro Pablo Duart. En cambio, en Quito, cuatro de los doce preaspirantes han declarado 0 dólares o no han presentado aún su declaración de renta del mismo año. Omar Cevallos, Patricio Alarcón, Inty Grønneberg y Jorge Yunda declararon más de 2.000 dólares.

Ocho de doce de los aspirantes a la Prefectura del Guayas declararon 0 dólares o no han presentado su declaración de impuesto a la renta del 2021. La misma situación recae sobre cuatro precandidatos de los once a la Prefectura de Pichincha.

La declaración patrimonial es un dato que no es público en todos los casos, solo para quienes son o han sido funcionarios públicos. Bajo esta premisa, de los postulantes al sillón de Olmedo, Pedro Pablo Duart es el que más patrimonio acumula con cerca de 6 millones de dólares en su última declaración. Le sigue Cynthia Viteri con un poco más de 1 millón de dólares, y Jimmy Jairala junto con Juan Carlos Sánchez con un monto cercano a los 700.000 dólares cada uno.

Luz Elena Coloma, de entre los aspirantes a la Alcaldía capitalina, encabeza la lista de quienes más patrimonio acumulan con cerca de un millón de dólares. Omar Cevallos registra un poco más de 700.000 dólares, mientras que Jorge Yunda bordea el medio millón de dólares.

En el grupo de quienes aspiran a la Prefectura del Guayas, Susana González es la única, de acuerdo a la información oficial y pública, que supera el millón de dólares con 1,3 millones en patrimonio. Le sigue Héctor Vanegas con un poco más de medio millón de dólares. Andrés Guschmer acumula un poco más de 300.000 dólares, mientras que Marcela Aguiñaga y Norma Quiñónez superan los 200.000 dólares.

El período oficial de inscripción iniciará el próximo 22 de agosto hasta el 20 de septiembre. Una vez superada esta fase, los precandidatos pasan a ser candidatos.

Entre quienes aspiran a la Prefectura de Pichincha, Luis Churuchumbi y Jacinto Espinoza son los únicos que acumulan más de un millón de dólares.

No todos registran acciones y/o son administradores actualmente en compañías activas de acuerdo al registro de la Superintendencia de Compañías. En el grupo de quienes aspiran a la Alcaldía de Guayaquil, Aquiles Álvarez registra su nombre en 20 de ellas. Mientras que Francesco Tabacchi, postulante a la Prefectura del Guayas, encabeza la lista de este grupo con ocho compañías.

En cuanto a la preparación académica es muy diversa. Hay abogados, médicos, ingenieros comerciales, comunicadores sociales, economistas, ingenieros civiles y más. No todos registran títulos en el sistema de la Secretaría de Educación Superior ni tampoco todos registran títulos de cuarto nivel. Muy pocos llegan al grado de PhD.

Este es solo un primer vistazo, pero uno más profundo que va mucho más allá de lo que estos precandidatos muestran o mostrarán en sus redes sociales. Información que puede ayudar al votante en el ejercicio de tomar una decisión en este momento en el que saltan tantos nombres y en el que las propuestas (algunas alcanzables, otras vacías o lejanas, pero atractivas al oído) se están cocinando.

LAS CANDIDATURAS FEMENINAS

La participación de mujeres en las candidaturas es un vaivén en cada elección. Los preaspirantes a las Alcaldías de Quito y la Prefectura de Pichincha para el 2023 registran un ligero incremento en la participación de mujeres frente a las candidaturas oficiales que se presentaron en las elecciones del 2019.

Si el tablero electoral tal y como está configurado actualmente se mantiene, la lista de aspirantes al sillón capitalino registraría dos candidatas más (5) en comparación al 2019 (3). Mientras que para la Prefectura de Pichincha, existirían tres postulantes más en 2023 (5) en comparación a las del 2019 (2).

La otra cara de la moneda se experimenta en Guayaquil y Guayas. En las elecciones del 2019 se postularon dos mujeres a la Alcaldía de Guayaquil. Un número igual ahora aspiran en el 2023, es decir no ha aumentado ni disminuido. Mientras que para la Prefectura del Guayas sí existiría una reducción. Actualmente hay cuatro precandidatas frente a las cinco oficiales que se registraron en el 2019.

La participación de hombres, tal cual como en elecciones anteriores, sigue siendo mayoritaria. Diez hombres transitan por el camino al sillón de Olmedo para los comicios del 5 de febrero próximo. Otros siete lo hacen hacia el sillón capitalino. Nueve aspiran a suceder a Susana González en la Prefectura del Guayas, mientras que otros seis participan por reemplazar a Paola Pabón en la Prefectura de Pichincha.