Polluelo de cóndor se recupera en el Zoológico de Quito

El ave fue rescatada en el Área de Protección de Humedales Cerro Puntas, en Pifo, nororiente de Quito

El equipo veterinario del Zoológico de Quito realiza los exámenes de Yurak, el cóndor juvenil rescatado en un área protegida.

Yurak apenas estaba abandonando el nido de sus padres, cuando gente de la comunidad alertó que se encontraba en mal estado. Un equipo del Zoológico de Quito se contactó con la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional, el Ministerio del Ambiente y la Fundación Cóndor Andino para decidir el plan para proteger a este cóndor que requería de atención.

Actualmente, el ave, cuyo nombre significa ´´'blanco', está en medio de una evaluación a cargo de los veterinarios del zoológico. El rescate se produjo el 2 de enero y el cóndor fue sometido a varios exámenes especializados, para descartar complicaciones clínicas graves como traumatismos, disparos o envenenamiento, que suelen ser afectaciones frecuentes en estos animales de Ecuador.

Luego, el equipo se concentró en intervenir en su alimentación, pues previamente, el ave recibía su comida en el nido de sus padres.

Según Martín Bustamante, director del Zoológico de Quito, hay una ventaja porque este cóndor estaba siendo monitoreado y vivía en una zona también vigilada, lo que les permitió salvar la vida de una especie prioritaria a escala nacional.

Una especie "frágil"

Otra ventaja era que Yurak fue hallado en El Tablón, en la parroquia de Pifo. Esta zona es parte del Área de Protección de Humedales Cerro Puntas y, según Bustamante, la gente que vive en ese entorno tiene una mayor conciencia sobre la protección del medioambiente.

El cóndor rescatado está en una fase delicada de su crecimiento, pues estaba en proceso de abandonar el nido. Foto: Cortesía Zoológico de Quito

En un comunicado, el Zoológico destacó que Yurak "se encuentra en una etapa especialmente sensible de su desarrollo. Al tratarse de un cóndor juvenil que está comenzando a salir del nido y realizar sus primeros vuelos, enfrenta un periodo de alta fragilidad, en el que cualquier incidente pone en riesgo su supervivencia" y por ello su rescate es importante.

Otros rescates de cóndor

Desde julio del año pasado, en el zoológico también se rehabilita a una cóndor hembra llamada Urkulla, que significa "referente a las montañas".

Ella también es un ave juvenil y Bustamante explica que será liberada en las próximas semanas. La especie afrontó algunos incidentes y se espera que llegue a su estado óptimo para que pueda volver a volar libre en los páramos. Lo más importante, dice el experto, es que recupere sus plumas, para que logre integrarse adecuadamente a su hábitat. Yurak también requiere recuperar sus plumas.

En 2025 hubo un incidente en Ecuador que dejó un cóndor muerto. Estos casos se siguen con especial preocupación pues esta especie de ave está en peligro de extinción.

Cuando se encuentra a una de ellas herida o en riesgo en el Distrito Metropolitano de Quito, es trasladada al zoológico de la ciudad, pero si ocurre en otras zonas, dependiendo de la distancia, pueden ir al Parque Cóndor o a la Hacienda Zuleta, en Imbabura, o al Bioparque Amaru, en Azuay.

Las instituciones son parte de una red que conforma el Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor y tienen el acompañamiento de Ambiente.

Pese a que ahora hay mucha más información e investigación sobre el cóndor andino y por ello también hay muchas más zonas en donde se los protege, aún haya casos de envenenamientos y disparos.

"Entonces, por un lado hay una mayor conciencia, pero por otro lado hay un mayor conflicto. (...) Necesitamos que la gente se comprometa más, que respete más y que aprendamos a convivir y a coexistir en las zonas en las que vive el cóndor y vivimos nosotros, en las que están nuestros alimentos. Debería alcanzar el pastel para todos, ¿no?", cuestiona Bustamante

