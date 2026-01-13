Expreso
perro
La Unidad de Bienestar Animal (UBA) impulsa esta iniciativa con ferias de adopción y atención en sus centros.UBA

Stranger Dogs: 5 perritos rescatados que puedes adoptar hoy en Quito

La campaña Stranger Dogs, inspirada en la serie Stranger Things, presenta a perritos rescatados que buscan un hogar en Quito

La ciudad de Quito se convierte nuevamente en escenario de acción para animales rescatados gracias a la campaña Stranger Dogs, organizada por la Unidad de Bienestar Animal (UBA). Inspirada en la popular serie Stranger Things, esta iniciativa busca acercar a más vecinos al mundo de la adopción responsable, ofreciendo una nueva oportunidad a perros que han superado situaciones adversas y que hoy esperan un hogar definitivo

Entre los protagonistas se encuentran Lucero, “La Demotragón”; Adita, “Once, la valiente”; y Karina, “Will, la sobreviviente”, quienes reflejan resiliencia y fortaleza tras haber sido rescatadas. A ellas se suman Vivian, “Mike, la líder del grupo”; Margarita, “Dustin, la sonrisa del grupo”; Sandra, “Max, la intrépida”; y Camila, “Steve, la protectora”, todos esperando encontrar tutores responsables que les brinden un hogar lleno de cariño.

Dónde y cómo adoptar

Las adopciones se realizan en los Centros de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT) de la UBA:

  • Calderón, ubicado en las calles Semillas y Panamericana Norte.
  • Quito Sur, en las calles Francisco Fuentes y Gaspar Cujías.
perro
Las personas pueden adoptar a los perritos de manera responsable en los CAVRAT en Quito.UBA

La atención está disponible de lunes a domingo, de 08:00 a 16:30, lo que facilita a las familias acercarse en cualquier momento de la semana.

Además, la UBA organiza ferias de adopción cada fin de semana, con acompañamiento y orientación para quienes estén listos para dar el paso. La próxima feria será el 18 de enero en el parque La Carolina, un espacio emblemático de la ciudad donde se espera gran participación ciudadana.

Rescate perro Metro

Perrito que paralizó el Metro de Quito fue rescatado y podría ser adoptado

Adopción responsable y cifras récord

La campaña Stranger Dogs no solo busca hogares para estos perritos, sino también concientizar sobre la importancia de la adopción responsable. La UBA recuerda que adoptar implica un compromiso de cuidado, respeto y amor hacia los animales, quienes han demostrado una capacidad enorme de resiliencia.

En 2025, Quito alcanzó un récord de 621 adopciones entre perros y gatos, una cifra que refleja el creciente interés de la ciudadanía en brindar segundas oportunidades a los animales rescatados. Cada historia de adopción demuestra que este acto no solo transforma la vida del animal, sino también la de las familias que deciden abrir sus puertas.

