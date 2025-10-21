Expreso
Policía Quito
Imagen referencial. En Quito, la Policía ejecuta operativos antidelicuenciales en diferentes sectores del centro.Foto: cortesía / Policía

Policía es asesinado durante un asalto en el norte de Quito

El policía fue atacado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones

La creciente ola de violencia que vive Quito y el país cobró una nueva víctima. Esta vez se trata del policia Ariel Alexander Gómez Flores. 

Según el reporte oficial, el hecho ocurrió cuando el uniformado llegaba a su domicilio, en Colinas del Norte, y se percató de un robo en proceso. Gómez intervino para impedir el delito, pero fue atacado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Pese a los esfuerzos de auxilio, Gómez Flores falleció producto de las heridas. Inmediatamente, unidades especializadas de la Policía Nacional ejecutaron un amplio operativo en la zona para dar con los responsables del crimen, calificado por la institución como un “acto cobarde” que enluta al país.

A través de un comunicado, la Policía Nacional expresó su pesar y rechazó enérgicamente el asesinato del servidor. “Su sacrificio no será en vano; su compromiso y valentía permanecerán como ejemplo de entrega al servicio del país”, señalaron las autoridades.

Las investigaciones continúan

“Cuando la vida de un policía se apaga, no solo pierde su familia o la Institución, pierde el país. Perdemos todos”, concluye el pronunciamiento institucional.

Las investigaciones continúan y la Policía ha asegurado que no cesará hasta capturar a los responsables de este crimen. Mientras tanto, familiares, compañeros y ciudadanos rinden homenaje a la memoria de un hombre que murió defendiendo a su comunidad.

