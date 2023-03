Abusivo e inaceptable. Así fue calificado el incremento del pasaje de la ruta Quito-Píntag, cuyo valor fue elevado en un 100 % desde el pasado 1 de marzo de 2023, por las líneas de transporte Expreso Antisana y General Píntag.

Es decir, desde esa fecha los usuarios de esta localidad rural, ubicada al oriente de la capital, pasaron de pagar 45 centavos a 95 centavos por este servicio público. En trayectos más cercanos, es decir hasta Sangolquí, el alza fue de 20 centavos, pasando de 35 a 55 centavos para adultos.

Para los habitantes de esta parroquia, el rubro actual es injustificado, ya que el servicio que prestan las cooperativas no es de calidad y tampoco se realizó a partir de un estudio técnico ni socioeconómico.

“El sueldo básico que ganamos solo nos alcanzaría para pagar el bus. En un día ahora me toca gastar cinco dólares solo en pasajes de ida y vuelta, porque no es que se coge un solo carro, sino hasta tres en un mismo día. Más del 50 % de lo que se trabaja se va solo en ellos y no es posible que desde el Municipio aprueben estas cosas absurdas. Como ellos no son los que padecen esto, aprueban cualquier cosa”, reclama María Cuzco, habitante de uno de los barrios de esta localidad.

Ante esta situación crítica que enfrentar los pinteños, decidieron reunirse y generar una paralización pacífica en el redondel de la autopista E35, hasta que las autoridades de la Secretaría de Movilidad les den una solución.

La entrada y salida de los buses de las cooperativas involucradas fue bloqueado por los manifestantes, quienes solamente permitieron la circulación de buses de otras cooperativas que todavía mantienen la tarifa inicial y del resto de automotores, entre esos camionetas, que aprovecharon la oportunidad para realizar carreras hasta zonas aledañas e incluso hacia Quito.

Alternativa. Quienes querían llegar a sus destinos optaron por otros buses y camionetas René Fraga

Luis Taco, uno de los manifestantes, dice sentirse estafado tras esta medida y adujo que ni siquiera es equivalente al servicio que otorgan.

“Nos han metido la mano al bolsillo descaradamente. Es un atraco. Los buses están en buen estado, pero los choferes y ayudantes nos maltratan frecuentemente. Ni siquiera cumplen con los espacios para personas con capacidades especiales. Tampoco respetan el cobro del medio pasaje para menores de 16 o estudiantes. Ellos exigen que vayan con el uniforme para realizar ese cobro y los fines de semana sí son más abusivos. Y del respeto a las paradas y seguridad a los pasajeros, mejor ni hablemos, porque es un desastre”, agrega indignado el hombre.

Antes de que esta medida entre en vigencia, por disposición de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito, los habitantes de Píntag sostuvieron una reunión en el coliseo con los dirigentes de las cooperativas, pero solo uno de ellos asistió para entablar diálogos.

“Dijo que hablaría de todo, menos del pasaje, porque ese se mantenía porque así lo dispuso el Municipio. Estábamos dispuestos como comunidad a acceder al alza hasta en un 15 % sobre el valor actual, pero no al 100 %. Ni siquiera el Código Municipal lo avala, así que no sabemos sobre la base de qué tomaron esta resolución que nos afecta al pueblo”, agrega Taco.

Marcelo Romero vive en el barrio San Alfonso de Píntag y también se hizo eco de esta protesta social. Según el hombre, desde hace meses han enviado oficios y comunicados al Cabildo para entablar un diálogo, pero hasta la fecha no hay respuesta.

“Parece que a las autoridades ni les va ni les viene. El viernes pasamos por la secretaría para ver si hay contestación, pero nada. Si hoy no nos dan oídos, nosotros vamos a tomar medidas más severas. No estamos jugando. Esto nos afecta económicamente de manera significativa. Al impedir que los buses trabajen libremente estamos haciendo que ellos también sientan esa necesidad que el pueblo tiene y siente. Estuvimos dispuestos a que se eleve el pasaje hasta 25 centavos, pero ellos se aprovecharon. Queremos explicaciones desde Movilidad”, exige Romero.

Espera. Algunas unidades evitaron acercarse al sitio donde estaban amontonados. René Fraga

Las unidades de transporte, a través de panfletos, comunicaron a los pasajeros que el alza del pasaje fue autorizada mediante resolución SM-2023-0031.

EXPRESO se comunicó con la Secretaría de Movilidad para conocer un pronunciamiento al respecto y posibles soluciones para evitar una paralización más prolongada y severa, como anunciaron los habitantes de la parroquia; pero hasta el cierre de la edición no dieron respuesta los comunicadores a cargo de esta cartera para concretar una vocería oficial.

En el cierre de este reportaje Luis Taco, uno de los organizadores de la protesta, anunció que un representante del Municipio acudió al lugar para conversar. “Acordamos que el miércoles 29 de marzo tendremos una mesa técnica para analizar esto. Esperaremos los resultados”, finaliza.