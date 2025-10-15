Pico y placa para el jueves 16 de octubre: Estas son las restricciones viales

El sistema de control vehicular está vigente de lunes a viernes. El Cabildo anuncia nuevos cierres por obras

La medida de restricción Pico y Placa rige en la zona urbana de la urbe de lunes a viernes. No se aplica los fines de semana o feriados. Automóviles y motocicletas deben acatar la normativa, mientras que vehículos eléctricos, oficiales y aquellos que pertenecen a adultos mayores y personas con discapacidad están exentos de ella.

Los conductores que infrinjan la norma por primera vez recibirán una sanción de$ 70.50, y esta irá en aumento a $ 141.00 por la segunda infracción y a $ 235.00 por la tercera vez.

En Quito, este jueves 16 de octubre no pueden circular los vehículos con placa terminada en dígitos 7 y 8 de 06:00 a 09:30 en la mañana, y en la tarde y noche de 16:00 a 20:00.

Quito desmonta otro puente peatonal y se implementa un cruce seguro Leer más

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) halló que las cinco zonas con mayor recurrencia de siniestros de tránsito en la capital fueron las zonales Quitumbe, La Delicia, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Manuela Sáenz, y la avenida Simón Bolívar. En las zonas se han reforzado los controles viales.

Además, la institución, verificó que los días con mayor incidencia de siniestralidad fueron el sábado y el domingo.

Nuevas obras al norte de la urbe

El puente vehicular de la calle Machala sobre la Av. Mariscal Sucre se encuentra en mantenimiento hasta el próximo martes 21 de octubre. Por ello, se realizan cierres nocturnos de tráfico desde las 21:00 hasta las 05:00 en el sector.

El Cabildo afirmó que estos trabajos forman parte de un mantenimiento preventivo que incluye el cambio de juntas de dilatación en seis puentes estratégicos de la ciudad: Mariscal Sucre y Machala, 10 de Agosto y Atahualpa, Av. Simón Bolívar y ruta Viva. La intervención busca garantizar seguridad y durabilidad en la infraestructura vial. Próximos cierres se anunciarán a través de las redes de la institución.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO