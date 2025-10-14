Accidente entre dos vehículos deja vía Quito – Pifo parcialmente cerrada y 8 heridos

Este martes 14 de octubre, un accidente de tránsito se registró en el sector Cerámica de Pichincha, en la vía con dirección a la Ruta Viva, informó el ECU 911 a través de la línea única para emergencias 9-1-1.

Ocho personas resultaron heridas en el accidente

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el accidente ocurrió en el sentido Quito – Aeropuerto, donde tres carriles permanecen cerrados debido al impacto frontal entre dos vehículos. Hasta el momento, se reportan aproximadamente ocho personas heridas, mientras el personal de emergencia se dirige al lugar para brindar asistencia.

El incidente fue captado por las cámaras de videovigilancia y se encuentra siendo monitoreado en tiempo real desde la Sala Operativa del ECU 911.

Desde allí, se coordinó de manera inmediata la atención con el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la AMT, quienes ya se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el fuerte impacto frontal entre los vehículos involucrados.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍Sector: La Cerámica

🛣️ Lugar: av. Ruta Viva

🚧 Cierre: total de la Ruta Viva sentido Quito-Aeropuerto



⚠️ Con precaución

#QuitoRenace pic.twitter.com/epq0TLUj1X — AMTQuito (@AMT_Quito) October 14, 2025

Asimismo, se informa que la vía Quito – Pifo permanece cerrada temporalmente mientras se realizan las labores de atención y limpieza.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales.

