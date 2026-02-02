¿Pico y Placa en Quito: qué vehículos tienen restricción este martes 3 de febrero?

Consulta los dígitos prohibidos, el mapa de límites y los valores de las multas actualizados para circular sin problemas

El plico y placa en Quito rige de lunes a viernes, en dos horarios.

El sistema de restricción vehicular Pico y Placa se mantiene como la herramienta principal de gestión de la movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito.

Para este martes 3 de febrero de 2026, los conductores deben estar atentos a las disposiciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para evitar el traslado de sus vehículos a los centros de retención y el pago de multas que ascienden según la reincidencia.

Circular por la capital requiere una planificación estratégica, especialmente para aquellos usuarios que atraviesan los ejes viales más congestionados durante las primeras horas del día y el retorno a los hogares al caer la tarde.

¿Qué placas no circulan este 3 de febrero ?

Siguiendo el calendario rotativo vigente para el 2026, los vehículos cuya placa termina en los dígitos 3 y 4 no pueden circular en el perímetro urbano de Quito este martes. La normativa incluye a todos los automotores privados y motocicletas.

Es fundamental que los propietarios revisen el último dígito de su placa metálica antes de encender el motor. Recuerde que la medida busca reducir la carga vehicular en aproximadamente un 20% cada día laborable, permitiendo una mayor fluidez en el transporte público y comercial.

Horarios de la restricción en Quito

El Pico y Placa opera en dos bloques horarios específicos, diseñados para cubrir los momentos de mayor saturación en las vías principales y secundarias:

Turno matutino: Inicia a las 06:00 y finaliza a las 09:30.

Turno vespertino: Inicia a las 16:00 y se extiende hasta las 20:00.

Durante el resto de la jornada, así como en horas de la madrugada (de 20:01 a 05:59) y en el lapso de "valle" al mediodía (de 09:31 a 15:59), la circulación es libre para todos los dígitos.

Escala de multas y sanciones económicas

El incumplimiento de esta norma de servicio conlleva sanciones pecuniarias calculadas con base en el Salario Básico Unificado (SBU). Para el 2026, los valores se aplican de la siguiente manera:

Primera infracción: 15% del SBU.

Segunda infracción: 25% del SBU.

Tercera infracción o más: 50% del SBU.

Si un agente de tránsito o las cámaras de fotomulta detectan un vehículo restringido, este será retenido. Los conductores deben considerar que el proceso de liberación del vehículo implica no solo el pago de la multa, sino también los costos operativos por el uso de grúas y el rubro diario por el parqueadero en los Centros de Retención Vehicular municipales.

Perímetro de aplicación de la medida

La restricción no afecta a todo el cantón, sino principalmente al área consolidada de la ciudad. Los límites establecidos por la Secretaría de Movilidad son:

Norte: El límite se marca en la calle Casitagua.

Sur: La restricción llega hasta la avenida Guayanay Ñan.

Este: El límite es la avenida Simón Bolívar. Esta avenida es de libre circulación, pero cualquier desvío al los valles o el centro desde esta vía estará sujeto a controles.

Oeste: El límite es la avenida Mariscal Sucre.

Se recomienda a los ciudadanos cuya placa termine en 3 y 4 optar por medios de transporte alternativos como el Metro de Quito, el sistema de Trolebús o la Ecovía para garantizar su llegada a tiempo a sus destinos este lunes.

