Pico y Placa en Quito: ¿Qué autos no pueden circular este jueves 15 de enero?

Conozca los horarios y las placas restringidas por el Pico y placa en Quito para este jueves 15 de enero de 2026

La restricción del Pico y placa rige en dos horarios en Quito.

La movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se rige bajo un esquema estricto de restricciones vehiculares que busca reducir la congestión en las horas de mayor flujo. Para este jueves 15 de enero de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene activa la medida del Pico y placa, una disposición que limita la circulación de ciertos vehículos basándose en el último dígito del registro metálico.

Si usted planea movilizarse por la capital este jueves, es fundamental que revise si su vehículo tiene permitido circular para evitar sanciones económicas y el traslado de su automotor a los patios de retención vehicular.

Placas restringidas para este jueves 15 de enero

De acuerdo con el calendario establecido para el año 2026, los días jueves la restricción de movilidad aplica específicamente para los vehículos particulares y motocicletas cuya placa termina en los dígitos 7 y 8.

Quedan exentos de esta normativa los vehículos oficiales del Estado, transporte público, vehículos de emergencia, personas con discapacidad (con su respectivo carné) y vehículos eléctricos.

Horarios de la restricción en Quito

El Pico y placa no rige durante todo el día, sino que se divide en dos franjas horarias que coinciden con los momentos de mayor tráfico en la ciudad. Los horarios para este jueves son:

Mañana: Desde las 06:00 a 09:30.

Tarde y noche: De 16:00 a 20:00.

Fuera de estos horarios, los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 pueden circular libremente por todo el territorio del Distrito Metropolitano. Es importante recordar que durante las noches (después de las 20:00), los fines de semana y los feriados, la restricción se suspende completamente para todos los dígitos.

Multas por el Pico y Placa en 2026

Las personas que no respeten el calendario de restricción vehicular recibirán sanciones económicas con base en el Salario Básico Unificado (SBU), que en este año es de 482 dólares. Además, las autoridades de la AMT han enfatizado que los controles se realizan de forma aleatoria y permanente en puntos estratégicos.

Las sanciones se aplican de la siguiente manera:

Primera vez: Multa del 15% del SBU (72,3 dólares). Segunda vez: Multa del 25% del SBU (120 dólares). Tercera vez en adelante: Multa del 50% del SBU (241 dólares).

Además de la sanción económica, el vehículo será trasladado por una grúa a uno de los Centros de Retención Vehicular (CRV) de la AMT. El propietario solo podrá retirar el auto una vez que la jornada de restricción haya terminado y tras haber cancelado los valores correspondientes al remolque y el tiempo de permanencia en el patio.

Perímetro de circulación de la medida

La restricción no aplica en todo Quito, sino que se limita al área urbana. El perímetro está delimitado de la siguiente manera:

Norte: Calle Condado (sector de la Escuela Superior de Policía).

Sur: Av. Quitumbe Ñan (sector de la curva de Guamaní).

Este: Avenida Simón Bolívar (la cual es una vía de libre circulación, pero sus accesos hacia el interior de la ciudad sí están controlados).

Oeste: Avenida Mariscal Sucre (Occidental).

Se recomienda a los conductores utilizar aplicaciones de navegación y mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar contratiempos en sus desplazamientos diarios.

