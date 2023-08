Vías colapsadas, filas interminables de automotores y sonidos ensordecedores de pitos. Esos son algunos de los efectos colaterales que deja la repavimentación de las avenidas principales en el sector La Mariscal, centro-norte de Quito.

El cierre de la avenida Cristóbal Colón, Patria y la calle Juan León Mera puso en jaque a más de uno. Los conductores de taxis fueron los primeros en sentir pérdidas en los ingresos diarios, sufriendo un déficit de al menos el 70 %. Los comerciantes también han sido golpeados, pues según ellos sus ventas se redujeron en casi el 50 %. Finalmente, los peatones también enfrentan conflictos porque desconocen la nueva ubicación momentánea de las paradas de buses mientras pasan los arreglos de las calzadas, además de que las rutas que tienen los buses varían según el conductor.

Para Leonardo Martínez, dirigente y miembro de una cooperativa de taxis que brinda el servicio en la avenida Amazonas y 18 de Septiembre, estos líos que enfrentan desde hace más de tres meses se deben a la falta de planificación y organización municipal.

“No nos oponemos a que arreglen las calles ni a que las repavimenten, pero deben pensar un poco que se trata de avenidas principales que conectan a otros sectores. No puede ser que cierren las dos grandes (vías) de la zona en el mismo momento. O sea, nos fregaron a todos porque el caos que hay en cualquier horario es insoportable. Los carros no respetan los semáforos y es imposible que logren evacuar tantos carros e incluso buses por unas calles secundarias tan estrechas”, argumenta.

Según el hombre, este embotellamiento al que están sometidos para salir al norte o al sur representa una fuerte caída en sus ingresos.

“En el día conseguíamos 30 o 40 dólares. Ahora con suerte llegamos a 10 o 12. Las autoridades municipales deben ser conscientes de que no se trata de abrir calles por abrir, mucho menos sin socializar las alternativas para circular y sin poner agentes metropolitanos de Tránsito para que ayuden. Ellos nunca están”, agrega Martínez.

Espera. Pese a que existe un cierre más adelante, los conductores siguen haciendo uso del semáforo. Las colas son interminables. Henry Lapo

Por su parte, Carol Tipán trabaja en la zona financiera próxima a la avenida Patria y sale rumbo a su casa a las 19:00. Para llegar a la parada improvisada de buses debe caminar hasta la avenida 6 de Diciembre, ya que es el sitio donde puede tomar una unidad que la lleve al sur.

“Es peligroso caminar a esa hora por aquí y solita, pero si no lo hago no tengo cómo llegar. Desde ahí los buses deciden qué ruta tomar, porque no es una fija. A veces se dan la vuelta por la 10 de Agosto y otras se van por la Roca. No se sabe cuál será el camino que mejor les acomode”.

La joven cuenta que supo dónde quedaba el punto de encuentro con el transporte público porque una amiga le avisó. De ahí asegura que jamás recibió un comunicado municipal o se topó con alguno en redes sociales.

“El Municipio debe prever lo que va a ocasionar si cierra dos vías principales. Además, si ya hacen esto, por lo menos pongan anuncios o rótulos en los que indiquen por dónde van a pasar los buses. Si no uno como ciudadano está esperando en el punto y ni se sabe si pasarán o no. Se necesita mejor difusión. Necesitamos estar informados”, añade Tipán.

Desde la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas (Epmmop) se indicó a este Diario que la avenida Patria será habilitada a la circulación el 22 de agosto, mientras que la Colón entrará en funcionamiento a partir de la primera semana de octubre.

Sobre la ausencia de agentes de tránsito, la entidad dijo que para ambas zonas fueron destinados 18 uniformados. De ellos, nueve usan motos y todos deben rotar de 07:00 a 17:00 y de 17:00 a 05:00. No obstante, en el recorrido efectuado por EXPRESO no se observó ni siquiera a uno de ellos en estos puntos.