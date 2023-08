Quito: El arbolado de la ciudad sin mantenimiento es un riesgo

La caída de ramas en los tendidos eléctricos, el desplome de otros en la mitad de la vía, el desprendimiento de restos vegetales al filo de avenidas principales y de alto flujo como la Simón Bolívar o la obstrucción de la visibilidad de semáforos y otras señales de tránsito son malestares que enfrentan los capitalinos por el fuerte verano y la falta de mantenimiento que se registra en algunos puntos de la ciudad.

Así lo asegura María Juasmayan, quien trabaja en la esquina de la avenida 6 de Diciembre y Roca, centro norte de Quito. En este punto existe un semáforo que ya está cubierto por las hojas del árbol que está plantado a unos cuantos metros.

“Hemos pedido ayuda al Municipio pero no nos dan atención. Estamos así más de un mes. Hay carros que no saben si está en rojo o verde porque ya se ve apenitas la luz. Esto es un riesgo para los carros y para los peatones que si no fuese porque hay el contador para cruzar la calle seguramente ya habrían atropellos”, asegura.

La mujer también cuenta que hace cuatro meses trasladó su puesto de confites desde la avenida 6 de Diciembre y Robles hacia el punto actual porque uno de los árboles ya amenazaba con caer sobre ella.

“El tronco está torcido y las hojas de las ramas ya llegan a la mitad de la vía. Parece que se va a caer en cualquier momento una de esas ramas. Por eso opté por retirarme antes de que algo serio pase”, comenta.

Los inconvenientes en la avenida Simón Bolívar tampoco se hicieron esperar. Hace dos semanas se reportaron caída de ramas y material vegetal cerca del redondel que conduce a El Inca.

Edwin Santamaría casi sufre un choque por esquivar este desperfecto natural inesperado con el que se encontró cerca de las 18:00 del pasado martes.

“Cuando pasé por la mañana no había nada y ya a mi retorno del trabajo eso apareció en la mitad del carril de la izquierda, al coger la curva. Gracias a que otro carro no venía detrás pude frenar y esquivar el obstáculo. Esto se quedó así casi siete días. La empresa de Jardines y Parques sí se demoró en retirar los escombros, así como pasando el redondel de Gualo, ahí también estaban unos troncos estorbando. Se necesita más agilidad de las autoridades municipales porque nos vemos expuestos los ciudadanos”, añade.

Pero en el casco urbano de Quito, también existen otros problemas que se relacionan con el maltrato que le dan los ciudadanos, quienes optan por talarlos, podarlos inadecuadamente sin permisos del Cabildo, ocasionando así su muerte.

La disposición de desechos orgánicos humanos y basura también son parte de los agentes dañinos que reciben estos seres vivos.

Así lo dio a conocer Marco Romo, director de Áreas Naturales de la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas (Epmmop), quien asegura que aquellos árboles de los que solo se ha dejado al menos dos metros de tronco plantados sobre las aceras son la evidencia de la irresponsabilidad con que actuaron los dueños de los frentes o un vecino de la zona.

Irreconocibles. En la avenida 6 de Diciembre, solo en una cuadra, había cuatro árboles de los que solo quedó el tronco. El Cabildo dijo que no fue su intervención. Henry Lapo

“Existe intervención antitécnica con la que han matado a los árboles. Muchas veces los podan o talan porque les tapa un letrero, la calle o simplemente porque no les gusta agreden a estas especies. Necesitamos que la gente genere conciencia sobre su cuidado y la importancia que tienen para la ciudad. Existen infracciones claras en la ordenanza 041 para quienes incurran en estas prácticas sin autorización. Las multas pueden ser de hasta 2.000 dólares o sobrepasar si se trata de especies patrimoniales”, añade.

Con respecto al mantenimiento en los espacios públicos dijo que estos se hacen a diario. En todo el Distrito Metropolitano de Quito existen cerca de 120 mil árboles, los mismos que son mantenidos para evitar que se caigan y generen inconvenientes en la ciudadanía.

También se refirió a algunas especies que están en riesgo de caer, las mismas que tras estudios técnicos han sido revaloradas para determinar si definitivamente son extraídos de su sitio para evitar contratiempos.

“Esto tenemos en todas las administraciones zonales y con informes técnicos en la mano hay 100 árboles para retirar. Según la ordenanza vigente, estos deberán ser reemplazados por otros más. En caso de que la gente tenga evidencia del maltrato que den otros al arbolado pueden colocar su denuncia en cualquier administración zonal a través de las ventanillas”, recomienda el funcionario.

Sobre la importancia del arbolado urbano en la capital, Alba Nuñez, experta en el tema y urbanista, aclara que es importante conservar una red o sistema verde en una ciudad. Esta sirve para tres aspectos importantes. Ayuda a disminuir la temperatura, la presencia de CO2 y genera un ambiente de paz y tranquilidad para el ser humano.

“Sobre la temperatura, los árboles hacen un equilibrio con la excesiva capa de asfalto que hay en una ciudad. Ayuda a disminuir entre uno y dos grados acumulados en el concreto. El diseño de Quito es deficitario porque no existen corredores verdes, sino árboles aislados y con eso no se cumple la función real. Existen iniciativas pero son inconclusas”, finaliza.