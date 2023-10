Pabel Muñoz sufragó en Nayón

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, ejerció su derecho al voto este 15 de octubre de 2023 en la Escuela Costa Rica, en la parroquia rural de Nayón. Muñoz llegó pasado el medio día hasta la Junta 8 - masculino del recinto, donde se encuentra empadronado.

Luego del voto hablo con la prensa y se refirió al incidente que se reportó en Sucumbíos sobre la detención de un miembro de mesa electoral que, en estado de ebriedad, llenaba papeletas a favor de una candidatura, antes del inicio de la jornada electoral.

“El hecho que se reportó en Sucumbíos marca una preocupación de que esto no debería pasar, no debería marcarse ninguna papeleta que no sea parte de la voluntad ciudadana. La democracia vive cada que los ciudadanos podemos acercarnos a decidir el futuro de nuestro destino”, señaló.

El burgomaestre informó que se instaló un puesto de mando unificado para monitorear el proceso electoral. Cerca de 3000 personas entre Policía Nacional, Agentes de Tránsito y Agentes Metropolitanos de Control se desplegaron por la ciudad.

Muñoz mencionó que después de ejercer el voto se trasladará al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre para reunirse con la candidata por el correísmo Luisa González y acompañarán a la prefecta Paola Pabón a ejercer su derecho al voto al sur de Quito.

Con respecto a la denuncia por parte del consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas sobre la participación del Alcalde en la campaña de la presidencial de Luisa González, Pabel Muñoz se defendió y dijo que no violó la ley electoral. “Yo no he violentado ningún momento el marco legal de la época de elecciones así que si el Consejero quiere que lo haga yo responderé al órgano pertinente”, indicó.

