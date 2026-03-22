Operativos en Quito: encuentran armas blancas y menores de edad en bares y discotecas

36 establecimientos fueron intervenidos en el sur y valles de Quito

Bares y discotecas del sur y valle de Quito fueron intervenidas el fin de semana.

Controles ejecutados durante el 20 y 21 de marzo de 2026 en el sur y los valles de Quito evidenciaron el consumo de sustancias, presencia de armas blancas y menores de edad sin documentación dentro de bares y discotecas.

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Las intervenciones se realizaron en sectores del sur como la Ajaví y en Amaguaña y Conocoto (valle de Los Chillos), donde cerca de 190 efectivos, con apoyo de Fuerzas Armadas y Policía, ingresaron a bares, discotecas, licorerías y centros de tolerancia.

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Según el Municipio, en varios establecimientos los equipos encontraron consumo de sustancias sujetas a fiscalización dentro de los locales. También detectaron machetes y cuchillos ocultos en zonas de uso común, lo que implica un latente riesgo para los asistentes.

Además, en los controles se identificó a 10 menores de edad que no portaban documentos. Tambien hubo intentos de evadir los operativos: en uno de los sitios intervenidos, un grupo de trabajadoras sexuales se escondió en un patio trasero al notar la presencia de las autoridades.

Asimismo, en uno de los locales se incautaron 33 teléfonos celulares, una tablet, relojes y cadenas cuya procedencia no pudo ser justificada. También se encontraron 31 cédulas de identidad que pertenecían a otras personas y hasta una figura de la santa muerte.

Decomiso de sustancias ilícitas

En total, 36 establecimientos fueron intervenidos. Seis de ellos terminaron clausurados, mientras que otros enfrentan procesos por irregularidades en sus permisos de funcionamiento.

Los operativos también dejaron el decomiso de 25 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, la destrucción de pipas artesanales y el retiro de 149 litros de licor sin registro sanitario. A esto se sumaron 36 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

En paralelo, se inspeccionaron 43 vehículos: hubo dos citaciones y un automotor fue retenido.

El Municipio recalcó que estos operativos se extenderán a otros sectores de Quito como parte de una estrategia que busca frenar riesgos, ordenar el uso del espacio público y reforzar la seguridad en las zonas consideradas más conflictivas.

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