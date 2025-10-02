Obras en Cumbayá provocan cierre vial parcial en avenida María Angélica Idrovo

La circulación vehicular en la avenida María Angélica Idrovo, a la altura de la intersección con la Av. Oswaldo Guayasamín, sector La Praga de la parroquia Cumbayá, sufrirá un cierre parcial debido a los trabajos de construcción de un muro de contención que busca garantizar la estabilidad del terreno y reforzar la seguridad vial en esta zona estratégica.

Infraestructura para evitar riesgos

La intervención está diseñada para reducir riesgos de erosión y prevenir deslizamientos que puedan afectar la infraestructura vial y la seguridad de miles de usuarios que transitan diariamente por esta vía.

Entre las actividades que se ejecutarán se incluyen la limpieza y desbroce del talud, excavaciones, instalación de sistemas de drenaje, conformación de tierra armada con geomalla de refuerzo, construcción de muretes de hormigón y reubicación de guardavías.

Para minimizar el impacto en la movilidad, la obra no contempla el cierre total de la vía. Solo se reducirá el carril de acceso desde la Av. Oswaldo Guayasamín hacia la Av. María Angélica Idrovo, pasando de 6 metros a 3,5 metros de ancho.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acompañará la intervención con señalización preventiva y medidas de seguridad vial durante todo el proceso.

La obra, con una inversión de $ 10.784,20, será ejecutada por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) mediante administración directa, utilizando personal, maquinaria y recursos propios. El plazo de ejecución es de 45 días, hasta el 3 de noviembre de 2025.

Estas son las jornadas de trabajo

lunes a viernes de 07:00 a 15:30 y de 20:00 a 02:00

los fines de semana de 07:00 a 13:00.

