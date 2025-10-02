Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

cierre vial
La Agencia Metropolitana de Tránsito informó sobre el cierre vial en la av. Naciones Unidas (desde la av. Los Shyris hasta av. 10 de Agosto).Cortesía AMT

Bloqueos por manifestaciones alteran servicio de Trolebús en Quito

El transporte público en Quito enfrenta hoy importantes cambios tras protestas

El transporte público en Quito enfrenta hoy importantes cambios tras protestas que bloquean vías clave de la ciudad. La tarde del jueves 2 de octubre de 2025, el servicio de Trolebús modificó temporalmente su operación debido a concentraciones ciudadanas en el sur y norte de la capital.

Le invitamos a que lea: Seis encapuchados asaltaron a un sacerdote en el sur de Quito

Cambio temporal en las rutas del trole 

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la avenida Maldonado y Sena, frente a la parada La Recoleta en Chimbacalle, permanece cerrada por una manifestación en contra de la eliminación del subsidio al diésel. Imágenes compartidas por testigos muestran a los manifestantes ocupando incluso el carril exclusivo del Trolebús, generando congestión y desvíos en el flujo vehicular.

WhatsApp-Image-2025-10-02-at-08.17.39-800x445

Quito instala 15 km de tubería para mejorar el agua potable en tres parroquias

Leer más

Debido a este bloqueo, la Empresa de Pasajeros de Quito indicó que las rutas se ajustarán de la siguiente manera:

Sentido sur–norte: el servicio operará únicamente entre Quitumbe y El Recreo.

Sentido norte–sur: las unidades llegarán hasta Santo Domingo y retornarán hacia El Labrador.

Movilización en el norte de Quito

Mientras tanto, en el norte de Quito, sobre la avenida Naciones Unidas, otra concentración respalda el paro nacional que cumple 11 días. Los manifestantes exigen la derogación del decreto que eliminó el subsidio al diésel, generando nuevas interrupciones en la movilidad y afectando a cientos de usuarios del transporte público. 

Según la AMT, el cierre vial se registra en la avenida Naciones Unidas, desde la intersección con la avenida Los Shyris hasta la avenida 10 de Agosto.

Autoridades locales instan a los conductores y pasajeros a planificar sus desplazamientos, mantener la calma y respetar las vías de emergencia, mientras se espera que las protestas se extiendan durante las próximas horas.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Denisse de la Cruz acusa de “sinvergüenzas” a líderes en consejo de la Conaie

  2. Banderas, música y civismo marcaron el Pregón Octubrino en la UG

  3. Bloqueos por manifestaciones alteran servicio de Trolebús en Quito

  4. Puertos USB del televisor: cinco usos esenciales

  5. Claudio Spinelli u Octavio Rivero, ¿Quién tiene más gol? | Pateando Tachos

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué hago si niegan mi solicitud, puedo apelar la decisión?

  5. Vías cerradas hoy, 2 de octubre de 2025, por el paro nacional en Ecuador

Te recomendamos