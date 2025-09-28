Obras de mantenimiento en el parque de La Kennedy alcanzan 95%

La rehabilitación del parque de La Kennedy Se prevé que culmine durante la primera quincena de octubre

La transformación del parque Jhon F. Kennedy, ubicado en el norte de Quito, avanza a pasos firmes y se encuentra en su etapa final. Se prevé que las labores culminen durante la primera quincena de octubre, devolviendo a los vecinos un espacio seguro, iluminado y lleno de vida, luego de años de abandono. La obra registra un avance aproximado del 95% y beneficiará directamente a más de 20 mil quiteños.

El proyecto comprende la rehabilitación integral de 11.408 metros cuadrados de espacio público, que se convertirán en un nuevo polo de desarrollo barrial. Entre las intervenciones destacan la reparación de camineras, la conformación de una plaza de acceso, la creación de nuevas áreas verdes, iluminación ornamental, jardinería y arborización. Además, la antigua pileta, que representaba un riesgo de inseguridad e insalubridad, fue retirada, dando paso a un espacio más inclusivo y funcional para toda la familia.

“Desde que inició la obra hemos estado atentos a que todo se cumpla. Pronto terminarán los trabajos y vemos el cambio en nuestro parque. Ahora, por ejemplo, si alguien viene en silla de ruedas ya tiene una rampa para ingresar, las camineras no tienen huecos ni desniveles, y se puede trotar con seguridad. Estamos agradecidos porque fuimos escuchados en todo momento”, comentó Lenin Echeverría, habitante de la zona.

Con una inversión referencial de 65 mil dólares, la rehabilitación del parque Jhon F. Kennedy no solo embellece el sector, sino que también dinamiza la economía local, favorece a los negocios del entorno y consolida al parque como un punto de encuentro para vecinos y familias. La obra refleja cómo la recuperación de espacios públicos contribuye al bienestar y la integración comunitaria en el norte de Quito.

Intervenciones en el parque

Zonificación de áreas para optimizar el uso del parque.

Reparación de camineras y mobiliario urbano.

Poda técnica del arbolado y mantenimiento de jardineras.

Instalación de iluminación ornamental para mejorar la visibilidad nocturna.

Ampliación e implementación de nuevas áreas verdes.

