Quito: Nuevas medidas para combatir la corrupción en el tránsito

En un vídeo compartido en redes sociales se puede observar a un agente de tránsito que aparentemente recibe dinero de un ciudadano. En las imágenes se observa cómo, mientras revisa los documentos, otra persona se le acerca y le da lo que parece una coima.

Luego, el conductor retorna a su vehículo mientras el agente se acerca a su moto y se marcha del lugar. Para Carlos Tapia, taxista, estos actos son recurrentes y pone en “tela de duda la ética de los agentes de tránsito”.

Le invitamos a que lea: Conductores, sancionados por manejar en estado de embriaguez

Bomberos controlaron incendio en faldas del Sincholagua Leer más

Relata que hace un mes, a las 18:00, dejó una carrera por el sur de Quito, no se percató que el semáforo cambió y se pasó el rojo. “Fue mi error, pero al instante aparecieron dos agentes y me dijeron que me iban a multar, pero esto podía cambiar si les daba para las colas, fue un momento incómodo porque también estaba atravesando momentos familiares muy duros”, menciona Tapia.

La actuación de algunos agentes metropolitanos de tránsito ha sido cuestionada por ciudadanos que han denunciado cobro de dinero para evitar multas o que sus vehículos sean retenidos por infringir el pico y placa.

El modelo ideal es que todos los vehículos que se matriculen en el Distrito Metropolitano de Quito tengan este dispositivo, incluyendo los buses del sistema de transporte municipal. Karina Defas

Ante esta situación el Cabildo analiza la implementación de la tercera placa este 2024 que consiste en la colocación de un chip en todo vehículo matriculado en el Distrito Metropolitano de Quito que ayudaría a hacer una gestión más inteligente del tránsito.

Álex Pérez, secretario de Movilidad, explicó que ese tag permitirá, por ejemplo, sancionar a los conductores que incumplan con la medida de restricción vehicular, pico y placa, sin necesidad de que un agente de tránsito emita la multa. Es decir, que si el automotor pasa por una intersección donde en uno de los semáforos hay un lector del chip e identifica que el automóvil tiene restricción vehicular, no hará falta tener un agente, sino que directamente le llegará a un correo electrónico la citación y la sanción, explicó.

Daniel Salcedo: las razones por las que fue cambiado de cárcel tras ser extraditado Leer más

Le puede interesar: Las Mascotas, hijos mimados de las guarderías

“La tercera placa reducirá la subjetividad en cualquier tipo de multa por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Es decir, no se dependerá de la interpretación de un agente civil para determinar si un vehículo estaba o no en el carril exclusivo. Esto hará que el proceso de control sea más eficiente y transparente”, detalló.

Además, permitirá identificar vehículos parqueados en lugares prohibidos. Otra de las funciones sería la implementación de cobros de los peajes urbanos que la administración municipal prevé instalar en sitios estratégicos de la ciudad. El modelo ideal es que todos los vehículos a nivel nacional tengan este dispositivo. Se tiene previsto que se adquiera el dispositivo durante el proceso de matriculación del vehículo.

Pérez señaló que se está trabajando en un modelo de gestión y la parte normativa para poder implementar este nuevo sistema. Se estima que tomará 1 año y medio incrementar que todos los vehículos cuenten con este dispositivo.

También se están negociando convenios con empresas y locales comerciales para que los ciudadanos puedan adquirir este dispositivo. “Se buscarán las redes de distribución más ambiciosas posibles para que todos los ciudadanos tengan acceso a esta herramienta”.

Para el concejal Wilson Merino, es fundamental la tercera placa como un mecanismo de lucha contra la corrupción porque permitiría que no haya interacción entre los agentes de tránsito y los infractores.

Merino dice que con este elemento tecnológico permitirá tener un código del vehículo que en temas de seguridad se podrá realizar un control a los autos que están sin placa y así evitar los delitos en la ciudad.

Control libre de delitos

Quito Honesto recibió ocho denuncias de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Según informó su presidente Rodrigo Cáceres en una radio capitalina, las mismas fueron remitidas a la Fiscalía y a la Contraloría.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.