Las Mascotas, hijos mimados de las guarderías

El amor de los quiteños por sus mascotas no conoce límites. Cada vez más personas consideran a sus animales de compañía como parte de la familia, y están dispuestas a invertir tiempo y dinero en su cuidado.

Según un estudio de una firma de entregas a domicilio, los ecuatorianos gastan en promedio $ 50 al mes en artículos para sus mascotas. La cifra es mayor en ciudades más grandes como Quito y Guayaquil.

El gasto no se limita a la comida, los juguetes y la ropa. También incluye servicios como peluquería, paseos y la estancia en guarderías y hoteles, lo que en la capital va en aumento.

“Es mi hijo”, dice Melissa Reinoso al referirse a Benjamín, un perro de raza pastor inglés de nueve meses. “Lo quiero y cuido porque es parte de mi familia”.

Reinoso y su pareja decidieron no tener hijos, por lo que su amor y dedicación se centra en Benja, como llaman a su can. El hecho de que los dos trabajen no es impedimento para darle la mejor atención.

Benjamín es una mascota privilegiada. Al ser un perro de raza grande necesita quemar toda la energía acumulada. Por ello, sus ‘padres’ decidieron que tres veces por semana acuda a una guardería canina, mientras ellos laboran. “Vimos que Benjamín necesitaba socializar con otros perritos, no podíamos llevarle al parque todos los días y decidimos buscar una guardería, que lo recoge desde la casa. Lo llevan a la guardería y allá entrena. Eso ha mejorado la convivencia”, afirma.

Dice que la guardería les ha servido para que su mascota no haga travesuras. Recuerda que cuando era pequeño se comió una pantufla, por lo que desde ese momento decidieron contratar un entrenador y paseadores.

Este cambio del chip en la sociedad ha ocasionado que las familias dediquen su amor y cuidado a las mascotas. Melissa Reinoso

Entre risas admite que realiza una fuerte inversión en Benjamín. Solo en comida gasta 150 dólares al mes. Es alérgico al pollo y gluten, por eso tiene una dieta medicada. Mientras que la guardería y otros gastos ascienden a los 200 dólares mensuales.

Pablo Rosero, dueño de Puppys Pet Services, una guardería canina ubicada en el sector de El Bosque, norte de Quito, afirma que la creciente demanda de servicios para mascotas refleja el cambio de mentalidad en las familias. Rosero cuenta que el negocio comenzó hace 15 años como una peluquería canina, pero que creció rápidamente por la demanda de los propietarios de perros que necesitaban un lugar seguro para dejarlos.

“Ahora hay esa conciencia de que los animalitos no son solo mascotas, ya se han convertido en miembros de la familia. A las personas no les gusta que su mascota se quede sola en casa y ven en las guarderías una opción”, asevera Rosero.

Ha cambiado el estilo de vida de las familias. Hoy en día existe esa conciencia del cuidado de la mascota, que viene anclado con la educación. Pablo Rosero

​gerente Puppys Pet Services

En Puppys Pet Services los perros reciben atención personalizada las 24 horas del día, los siete días de la semana.

En las guarderías hay espacios para que las mascotas jueguen, están guiados por personal especializado que los entrenan. Gustavo Guamán

Hay un espacio con juegos de obstáculos, donde Pablo y su equipo ponen en práctica técnicas de adiestramiento y deportes con perros. Durante el día juegan en los circuitos y conviven con otros canes de diferentes razas. En el área de hospedaje hay habitaciones con camas y un pequeño armario para guardar los accesorios de los animales. “Nuestro objetivo es que los perros se sientan como en casa”, dice Rosero.

En esta guardería recogen los perros desde las 06:00 y el horario se ajusta a las necesidades de los propietarios. Para el ingreso deben cumplir con varios requisitos, como que la mascota haya recibido las vacunas, tenga su collar de identificación y esté en buenas condiciones de salud.

“Es importante evaluar a la mascota para saber en qué condiciones llega”, explica Rosero.

El hospedaje es uno de los servicios más populares de Puppys Pet Services. Eva Colorado es una cliente habitual de la guardería. En esta ocasión, se va por cinco días de vacaciones a Medellín y no puede viajar con George, su perro de 10 años de raza husky.

“Es la segunda vez que dejo a George en Puppys Pet Services”, dice Eva. “Siempre está feliz y bien cuidado”.

Cuando Eva llega a la guardería, George ya la está esperando en la entrada. La dueña le entrega su cama, juguetes y medicinas. George se emociona de ver a sus amigos humanos y caninos.

En el sector La Concepción de Quito se encuentra el Hospital Veterinario Medipet, un centro de salud animal que ofrece una variedad de servicios para mascotas, desde consultas médicas hasta cirugías. Recientemente, el hospital lanzó un nuevo servicio de hotel para gatos, que ha sido muy bien recibido por los clientes.

Ahora los gatos tienen un espacio adecuado con cuidados mientras sus dueños trabajan o están de viaje. Karina Defas

“Los gatos son animales muy independientes, pero también pueden sentir ansiedad o depresión si se quedan solos por mucho tiempo”, precisa Yesenia Espinosa, administradora de Medipet. “Por eso decidimos ofrecer este nuevo servicio, para que los dueños de gatos puedan viajar o trabajar sin preocuparse por sus mascotas”.

El hotel para gatos de Medipet cuenta con un espacio diseñado especialmente para felinos. El espacio está dividido en diferentes zonas, para descanso, juegos y alimentación. Los gatos también tienen acceso a un patio exterior para que puedan disfrutar del aire fresco.

El personal del hotel está capacitado para cuidar a los gatos con el máximo cuidado. Los mininos son alimentados con una dieta adecuada a sus necesidades, y reciben atención médica y de limpieza si es necesario.

