Quito: El Municipio despliega a 4.543 funcionarios para responder a incidentes

El Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano de Quito registró 18 incidentes y 53 alertas en toda la ciudad, entre el lunes 8 y el miércoles 10 de enero de 2024.

Para la coordinación y atención de estas emergencias, el Municipio de Quito movilizó 4.543 funcionarios de las diferentes instituciones.

De las 53 alertas registradas, 27 fueron determinadas como falsas, además, se reportaron 11 acciones para restablecer el control del orden público.

Los incidentes registrados fueron los siguientes: Cinco explosiones tipo bomba en diferentes sitios de la ciudad: puente peatonal de la autopista Rumiñahui, puente Guajaló, puente Panamericana Norte, puente de Gualo y sector El Conde en Quitumbe.

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, informó que mantiene el trabajo coordinado con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de la población.

Durante una entrevista radial, el alcalde se refirió a los acontecimientos registrados en los últimos días y precisó que en la capital se han reportado 53 incidentes de los cuales 18 fueron reales.

A esto se suman llamadas para alertar de atentados y bombas, -dentro de lo que se configura como guerra psicológica-; ante esto pidió a la ciudadanía que no se haga eco de ese comportamiento y no se comparta información de redes sociales, que no haya sido confirmada o publicada por canales oficiales de las instituciones pertinentes. “Debemos combatir las noticias falsas, que generan alarma en la población” dijo.

A las emergencias se suman seis incendios vehiculares provocados en: Chillogallo y San Martín de Porras. Un amotinamiento en el Centro de Detención Provisional El Inca, además, en los exteriores de este centro carcelario se registró una detonación controlada, por amenaza de bomba.

El COE-Q informó que las investigaciones sobre los hechos se encuentran en curso.

