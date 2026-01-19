Multas por rayar y dañar el Trolebús y Ecovía en Quito

Rayar, retirar señalética o usar los andenes para actividades no autorizadas ya no pasa desapercibido en el transporte municipal de Quito. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) ha iniciado dos nuevos procesos sancionatorios en el Trolebús y la Ecovía, como parte de los operativos que buscan reforzar la seguridad y la convivencia ciudadana en estos sistemas.

Multas en Trolebús y Ecovía refuerzan seguridad

Las acciones se enmarcan en la reforma al Código Municipal, aprobada el 18 de noviembre de 2025, que extendió al transporte en superficie las mismas normas de uso y el régimen sancionatorio que rige en el Metro de Quito. Desde la entrada en vigencia de esta normativa, la AMC ha iniciado cinco procedimientos sancionadores por infracciones cometidas dentro de este subsistema.

El primer caso ocurrió el 8 de enero, cuando un ciudadano fue sorprendido retirando señalética informativa dentro de una de las nuevas unidades del Trolebús, en la estación El Recreo, al sur de la ciudad. La conducta fue catalogada como infracción muy grave y conlleva una multa de $ 241.

Multas de hasta $ 241 en Trolebús y Ecovía

El segundo procedimiento se inició el 13 de enero, también en El Recreo, tras detectarse la realización de una actividad de culto religioso en uno de los andenes. Al tratarse de una infracción leve, la sanción prevista asciende a $ 48,20.

Vicente Asimbaya, líder zonal de la AMC en Eloy Alfaro, señaló que el transporte metropolitano “es un servicio compartido por miles de ciudadanos a diario, y mantener el orden en paradas y unidades garantiza viajes más seguros y tranquilos”.

Según el Código Municipal, las infracciones en el Trolebús, la Ecovía y sus alimentadores se clasifican en leves, graves y muy graves, con multas que oscilan entre $ 48,20 y $ 241.

El Municipio reiteró el llamado a respetar las normas y cuidar las unidades para fortalecer la convivencia en el transporte público.

