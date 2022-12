La promesa de que el Metro de Quito entrará en operaciones este 21 de diciembre, después de 12 años de larga espera, se torna cada vez más lejana y utópica.

Esto, después de conocer extraoficialmente la tarde del viernes 9 de diciembre de 2022, a través de un funcionario de la entidad municipal que, en dicha fecha solo se abrirán las estaciones para que la ciudadanía se familiarice con las mismas, más no para que utilicen los trenes a lo largo de las rutas trazadas desde la estación Quitumbe (sur de Quito) hasta El Labrador, al norte.

“La interacción de usuarios con trenes se dará una vez que pasemos esa primera fase pedagógica. Esto es para evitar cualquier situación de riesgo para quienes entren a las estaciones. Después, el movimiento de trenes será el mínimo”, dijo el servidor.

También se confirmó que la operatividad mecánica de esta megaobra, valorada en más de dos mil millones de dólares, arrancará en enero, pero con 13 de los 18 vehículos eléctricos.

En la sesión solemne llevada a cabo este 6 de diciembre, en conmemoración de los 488 años de fundación de la capital, el alcalde Santiago Guarderas ratificó que el metro operaría desde dicha fecha, sin especificar las condiciones de ello. Asimismo, la calificó como una obra ícono de la ciudad hecha para los quiteños y totalmente distante de tintes políticos.

Desde el Concejo Metropolitano, Analía Ledesma se pronunció ante esta novedad, calificándola de "burla para toda la ciudadanía" y de una "tomadura de pelo".

"Estamos indignados. Necesitamos que nos dejen de decir mentiras. Si iba a ser así hubiesen pedido una prórroga. No podemos más con tanta desolación de la ciudad. El alcalde no tenía por qué acelerarse a dar una fecha. Esta lindísima obra no tiene un operador, por eso solo abrirán las instalaciones para que la gente se tome fotos, cuando la ciudad necesita descongestionarse".

Además, hizo reminiscencia que en reiteradas reuniones municipales ha expuesto su descontento por la inauguración apresurada, sin considerar que esta megaobra tiene falencias que deben ser solventadas para garantizar la seguridad y vida de los usuarios.

"Le he dicho al alcalde que sin seguridad, un sistema de recaudación moderno y otras modificaciones importantes no se puede anunciar su apertura, pero él insiste que entrará en funciones el 21 de diciembre. Exigiré las explicaciones y justificaciones debidas", finalizó la Concejala.

Previo al cierre de esta edición, la empresa Metro de Quito indicó que el lunes 12 de diciembre darán una rueda de prensa, para explicar los pormenores.