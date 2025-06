Metro de Quito: estas son las principales fallas que denuncian los usuarios

El reporte más reciente en el Metro de Quito señala que, durante la Feria del Libro, se realizaron 891.436 viajes, 40 % más que la feria del año pasado. El domingo 8 de junio, hubo 124.318, debido a la carrera 15K, lo que significó un incremento del 10,5 % con respecto del año pasado. El 26 de mayo pasado, el alcalde Pabel Muñoz anunció que se hizo inició el proceso para adquirir más trenes para incrementar la capacidad del sistema de transporte, pues el promedio de pasajeros diarios ya alcanza 175.000 diarios y ya se ha llegado en ciertas jornadas a 220.000 pasajeros. Además, existe un plan para ampliar el servicio hacia el norte de la capital.

Sin embargo, en redes sociales existen usuarios que reportan problemas con el servicio y piden que se consideren sus opiniones, pues entre el funcionamiento inicial y el actual se han notado diferencias. Entre las quejas más frecuentes y que más han afectado a los usuarios están los fallos inesperados en trenes que han significado paras en el servicio, lo que ha implicado que los pasajeros se queden varados en una estación y deban salir a buscar transporte en superficie. Eso ha significado retrasos en sus jornadas laborales o programación diaria.

Se daño un tren en la parada de la cardenal de la torre ... pero nadie informa nada ... nos enteramos porque un usuario salia del.metro y aviso .... que relajo ... los que estaban en el tren dañado que la gente se quedan en la puertas... — Maria Paulina (@Paulina43932829) June 5, 2025

Por otro lado, hay usuarios que reclaman problemas en las tarjetas Ciudad y otros medios de prepago. Las personas suelen dejar mensajes en redes sociales de Metro, como inconvenientes para hacer recargas en su saldo o errores de lectura en el sistema.

Hay gente que no usa el Metro de forma cotidiana y ha tratado de comprar un pasaje manualmente en las boleterías de las estaciones, pero eso no siempre es posible o toma más tiempo del esperado, porque en algunas hay una sola persona atendiendo, a pesar de que existen tres o cuatro ventanillas disponibles. En otros casos, no hay ninguna ventanilla habilitada, pues el Metro ha informado que se privilegia el pago por medios digitales y quienes requieran comprar su tiquete, deben acercarse únicamente a uno de los dos accesos de las estaciones. De ese dato se enteran al momento de llegar.

Y por qué se daña, aparte de dañarse el metro, se dañan ahora las tarjetas no sirve el NFC Contactless — William Cárdenas (@Sir_Gatoo) June 3, 2025

El problema más reciente se reportó en la apertura de las puertas. A partir de inicios de junio, se decidió que la apertura se realizaría de forma manual en horarios valle (05:30 a 06:30, de 10:00 a 17:00 y de 20:00 a 23:00) y automática en horas pico. Los usuarios se están familiarizando con el nuevo sistema y para ello hay información en las puertas, los pasamanos y el personal del sistema suele acercarse para solventar dudas.

Aunque el verano aún no ha llegado del todo a Quito, ya se han presentado días de calor y los usuarios han empezado a solicitar nuevamente aire acondicionado. El año pasado, tanto los representantes del servicio de transporte como el Municipio explicaron que eso no era posible y que el Metro contaba con un sistema de ventilación.

Sin embargo, los usuarios lo consideran necesario pues al ser un medio de transporte masivo y subterráneo, se siente mucho más el calor dentro de los vagones. Además, reclaman que se concrete la integración de medios de pago con el resto del sistema de transporte público de la ciudad.

POR FAVOR ANALICEN, EVALUEN, EL TEMA DE VENTILACION DENTRO DE LOS VAGONES, eso y la integración de pasajes y pagos por medios electrónicos con el resto del transporte publico. — albo75 (@albo75) May 26, 2025

