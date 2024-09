Metro de Quito guarda más de 1.000 objetos entre teléfonos, documentos y dinero

Bajo el constante bullicio de la ciudad, el Metro de Quito ha construido su propio universo de historias, encuentros y olvidos. Con apenas nueve meses de operación, este sistema de transporte subterráneo ya ha acumulado no solo millones de viajes, sino también una colección de objetos que reflejan la cotidianidad de sus pasajeros.

En las estaciones de San Francisco (centro), Quitumbe (sur) y El Labrador (norte) existe un rincón discreto y a menudo ignorado por la mayoría: la bodega de los objetos perdidos. Un espacio frío y custodiado que alberga auténticos tesoros urbanos, piezas que cuentan la vida de los viajeros y el ritmo acelerado de la capital.

David Beltrán, jefe de atención al cliente de la Empresa Operadora Metro de Medellín Transdev (EOMMT), explica que en estos primeros meses se han recogido alrededor de 2.100 pertenencias.

“Cada día llegan objetos perdidos: celulares, paraguas, documentos, tarjetas de crédito, relojes, ropa e incluso implementos deportivos como patinetas, pelotas y hasta un uniforme de fútbol”, manifiesta.

Este universo de pertenencias olvidadas es vasto y variado, y algunas de ellas podrían considerarse parte de un museo del tiempo, pues relatan, de manera silenciosa, la diversidad de quienes transitan por los vagones y pasillos del Metro.

Artículos olvidados se pueden recuperar

Y es que en un recorrido, EXPRESO encontró una variedad de gafas, billeteras de diferentes tamaños y colores. Además de un colchón inflable, repuestos de bicicletas, fotografías y libros. Hasta el momento, de los 2.100 objetos encontrados, 1.000 han sido devueltos a sus dueños. Aproximadamente, en cada bodega de los tres puntos se acogen 400 artículos.

Sin embargo, hay usuarios como Santiago Ramírez que desconoce que los artículos olvidados pueden ser recuperados. Carlota Armijos, otra pasajera, menciona que esta es una buena alternativa, pero es necesario mayor difusión para que se conozca sobre este servicio.

Singulares hallazgos

El primer objeto que inauguró este espacio fue un sobre con resultados médicos, dejado por una usuaria en algún momento de prisa. Gracias a los datos que se encontraban en los documentos, el equipo del Metro logró localizarla y devolverle los exámenes, así asegura el funcionario.

Las billeteras son de los artículos que más se extravían. Si los usuarios tienen habilitada su cuenta ciudad, es más fácil para el personal localizarlos. Foto: René Fraga / EXPRESO

Otro hallazgo singular fue un cheque de alto valor monetario, perteneciente a un grupo religioso, destinado a una obra social. La sorpresa de encontrar algo tan inusual resalta la naturaleza de los objetos que se acumulan en estas bodegas.

¿Cómo recuperar los objetos?

La pregunta que surge es inevitable: ¿qué sucede cuando perdemos algo en el Metro? ¿Cuál es el camino para recuperar lo olvidado? Las estaciones de Quitumbe, San Francisco y El Labrador cuentan con puntos de atención al cliente donde se gestionan estos casos.

Cuando se encuentran pertenencias, estas son cuidadosamente embaladas, registradas y codificadas en un sistema digital. “Si el objeto tiene datos que identifiquen a su dueño, tomamos contacto a través de los puntos de atención para que la persona lo recupere, previa validación de su identidad”, señala Beltrán.

El proceso es similar cuando se trata de dinero. Si se halla una suma en efectivo, esta se registra con el monto exacto y el lugar donde fue encontrada, y luego se guarda en la caja fuerte de las oficinas.

Sin embargo, no todo puede ser almacenado. Productos perecibles, medicinas o ropa que no se recojan en un tiempo prudente no pueden conservarse.

Las estaciones tienen su propia “personalidad” en cuanto a cosas perdidas. En El Labrador, lo más frecuente son los teléfonos celulares y paraguas; en Quitumbe, son más comunes las cédulas de identidad y tarjetas de crédito.

El fin de semana es cuando más se reportan pertenencias extraviadas, especialmente en estaciones como Universidad Central, El Ejido, San Francisco, Iñaquito y El Recreo. En algunas jornadas se pueden encontrar hasta 30 objetos en un solo día.

