Metro de Quito: horarios y tips para evitar aglomeraciones en el regreso a clases

Estos son los horarios y tips para utilizar el metro de Quito y evitar aglomeraciones

Circular siempre por la derecha para facilitar el flujo de los demás usuarios en el Metro de Quito.

Con el inicio del año lectivo 2025-2026, el metro de Quito se consolida como el principal medio de transporte para miles de estudiantes que cada día se movilizan hacia sus escuelas y colegios. Desde el 1 de septiembre, niños, niñas y adolescentes retornaron a las aulas, y el sistema de transporte subterráneo se proyecta como la alternativa más rápida, segura y eficiente para evitar el tráfico y llegar puntualmente a clases.

Le invitamos a que lea: Fondos de seguridad en Quito se enfocarán en protección de colegios municipales

Impacto del narco en Quito, Guayaquil y Cuenca marcó reunión de alcaldes y Gobierno Leer más

Metro de Quito: movilidad segura y eficiente para estudiantes

La Empresa Pública Metro de Quito informó que ha reforzado sus protocolos de operación para este nuevo periodo escolar. Además, emitió una serie de recomendaciones destinadas a garantizar la seguridad y comodidad de la comunidad estudiantil y de todos los usuarios.

Entre las principales facilidades se destaca el acceso digital al sistema mediante cédula de ciudadanía o QR, lo que reduce tiempos de espera en las estaciones. De igual manera, los menores de edad que cuenten con la Cuenta Ciudad pueden acceder a la tarifa preferencial de $ 0,22.

Recomendaciones para un viaje seguro en el Metro de Quito

Para un uso responsable y ágil del sistema, la empresa recuerda a los pasajeros seguir estas sugerencias:

Abrir las puertas del tren únicamente presionando el botón amarillo en los horarios habilitados (05:30–06:30, 10:00–17:00 y 20:00–23:00).

Evitar apoyarse o bloquear las puertas para no retrasar el servicio.

Esperar a que los pasajeros desciendan antes de ingresar al vagón.

Circular siempre por la derecha en pasillos y escaleras.

No correr dentro de las estaciones; las pantallas informativas muestran la hora de llegada del siguiente tren.

Ceder el asiento a personas con prioridad, especialmente en los asientos rojos.

Usar audífonos para escuchar música o audiolibros y no incomodar a otros pasajeros.

Recordar que comer dentro de los trenes y estaciones está prohibido.

Cultura Metro: respeto y corresponsabilidad en el transporte público

La Cultura Metro es un modelo de convivencia ciudadana impulsado por la empresa para promover el respeto de derechos, el cumplimiento de normas y la corresponsabilidad entre usuarios. Este enfoque busca fortalecer la movilidad sostenible en Quito y garantizar que el sistema funcione con eficiencia, seguridad y modernidad.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.