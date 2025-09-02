Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Foto de Sistema Grana (14667291)
Circular siempre por la derecha para facilitar el flujo de los demás usuarios en el Metro de Quito.archivo

Metro de Quito: horarios y tips para evitar aglomeraciones en el regreso a clases

Estos son los horarios y tips para utilizar el metro de Quito y evitar aglomeraciones

Con el inicio del año lectivo 2025-2026, el metro de Quito se consolida como el principal medio de transporte para miles de estudiantes que cada día se movilizan hacia sus escuelas y colegios.  Desde el 1 de septiembre, niños, niñas y adolescentes retornaron a las aulas, y el sistema de transporte subterráneo se proyecta como la alternativa más rápida, segura y eficiente para evitar el tráfico y llegar puntualmente a clases.

Le invitamos a que lea: Fondos de seguridad en Quito se enfocarán en protección de colegios municipales

Reunión alcaldes

Impacto del narco en Quito, Guayaquil y Cuenca marcó reunión de alcaldes y Gobierno

Leer más

Metro de Quito: movilidad segura y eficiente para estudiantes

La Empresa Pública Metro de Quito informó que ha reforzado sus protocolos de operación para este nuevo periodo escolar. Además, emitió una serie de recomendaciones destinadas a garantizar la seguridad y comodidad de la comunidad estudiantil y de todos los usuarios.

Entre las principales facilidades se destaca el acceso digital al sistema mediante cédula de ciudadanía o QR, lo que reduce tiempos de espera en las estaciones. De igual manera, los menores de edad que cuenten con la Cuenta Ciudad pueden acceder a la tarifa preferencial de $ 0,22. 

Recomendaciones para un viaje seguro en el Metro de Quito

Para un uso responsable y ágil del sistema, la empresa recuerda a los pasajeros seguir estas sugerencias:

Abrir las puertas del tren únicamente presionando el botón amarillo en los horarios habilitados (05:30–06:30, 10:00–17:00 y 20:00–23:00).

  • Evitar apoyarse o bloquear las puertas para no retrasar el servicio.

  • Esperar a que los pasajeros desciendan antes de ingresar al vagón.

  • Circular siempre por la derecha en pasillos y escaleras.

  • No correr dentro de las estaciones; las pantallas informativas muestran la hora de llegada del siguiente tren.

  • Ceder el asiento a personas con prioridad, especialmente en los asientos rojos.

  • Usar audífonos para escuchar música o audiolibros y no incomodar a otros pasajeros.

  • Recordar que comer dentro de los trenes y estaciones está prohibido.

  • Cultura Metro: respeto y corresponsabilidad en el transporte público

La Cultura Metro es un modelo de convivencia ciudadana impulsado por la empresa para promover el respeto de derechos, el cumplimiento de normas y la corresponsabilidad entre usuarios. Este enfoque busca fortalecer la movilidad sostenible en Quito y garantizar que el sistema funcione con eficiencia, seguridad y modernidad.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Por qué la Tri no puede relajarse: los beneficios de cerrar bien las Eliminatorias

  2. Caso Malvinas: Audiencia clave se realizará este 4 de septiembre en Guayaquil

  3. Pabel Muñoz: “La seguridad se logra con coordinación, recursos y acciones concretas”

  4. Ecuador impide ingreso de colombiano con alerta roja de Interpol por narcotráfico

  5. 26 años de cárcel por femicidio en Quito: se desvirtuó la versión de un accidente

LO MÁS VISTO

  1. Mundial de Desayunos Ibai Llanos: ¿Quién ganó entre Ecuador y Perú?

  2. Rafael Correa sobre Marcela Aguiñaga: “No debió suspender la obra en Los Ceibos”

  3. Mundial de Desayunos de Ibai: último día para que Ecuador derrote a Perú, vota aquí

  4. Rafael Correa se compara con Copérnico porque le dicen loco

  5. Socios de Barcelona SC fueron amenazados con pistola tras reclamo a Antonio Álvarez

Te recomendamos