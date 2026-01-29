Metro de Quito enfrenta nuevos tropiezos en contratos claves de mantenimiento

Actualmente el Metro de Quito cuenta con 15 paradas que van desde El Labrador hasta Quitumbe.

El metro de Quito enfrenta un nuevo tropiezo en uno de los frentes más sensibles para su operación: la contratación del mantenimiento integral de sus sistemas de infraestructura, superestructura, telecomunicaciones y electromecánica.

La reciente cancelación (y reapertura inmediata) del proceso de licitación ha encendido las alarmas entre concejales y veedores ciudadanos, que cuestionan no solo la reiteración de fallas administrativas, sino los riesgos que podría implicar una operación sin contratos sólidos de mantenimiento.

El concejal Bernardo Abad fue uno de los primeros en advertir inconsistencias en la versión oficial. Mientras la gerencia del Metro habló de una ampliación de plazos, lo que en realidad ocurrió fue la cancelación del proceso y la publicación de uno nuevo el mismo día, lo que de facto extiende los tiempos.

Según Abad, el detonante habría sido la omisión de un requisito clave en los pliegos: un acuerdo de confidencialidad.

“No es creíble que un proceso de esta magnitud se caiga por un anexo olvidado. Aquí hay algo más”, manifestó, anunciando que exigirá explicaciones directas al gerente.

El historial del contrato refuerza las dudas. El primer proceso se inició en agosto de 2024 y fue adjudicado en diciembre del mismo año a un consorcio que, sin embargo, nunca logró presentar las garantías exigidas.

Abad detalló que ningún banco respaldó la oferta, en parte, por las inconsistencias del monto propuesto, muy por debajo del presupuesto referencial inicial de más de 55 millones de dólares. Desde entonces, el contrato ha sido declarado fallido varias veces. La cancelación reciente constituiría el cuarto intento frustrado.

Cuestionamientos y dudas

Aunque la Empresa Metro de Quito sostiene que el mantenimiento no se ha detenido y que personal técnico capacitado realiza labores permanentes, concejales y veedores cuestionan la suficiencia de esas acciones.

“Si el mantenimiento integral se estuviera realizando, ¿para qué contratarlo?”, se preguntan. La respuesta, según los críticos, es clara: lo que se ejecuta actualmente es un mantenimiento ligero, preventivo, insuficiente para sistemas complejos como túneles, vías férreas, telecomunicaciones o electromecánica pesada.

La alerta no es menor. Abad recordó recientes accidentes ferroviarios en Europa, donde fallas de mantenimiento (y no errores humanos) provocaron descarrilamientos con consecuencias fatales. “No se trata de alarmar, sino de alertar. Un mal mantenimiento siempre es un riesgo latente”, insistió.

Las observaciones se refuerzan desde la veeduría ciudadana. Fernando Sancho, coordinador de dicho colectivo, aseguró que de los 11 subsistemas que conforman el metro, apenas tres o cuatro cuentan con contratos de mantenimiento vigentes. El resto opera con contratos prorrogados o en trámite.

“Esto evidencia una ineficiencia grave en la gestión administrativa”, afirmó. La veeduría ha solicitado información oficial y advirtió que, de no recibirla hasta el 11 de febrero, recurrirá a acciones legales. Entre los puntos observados están el incumplimiento de indicadores de desempeño (KPI) por parte de la operadora, sin que se apliquen sanciones, y la obsolescencia tecnológica en áreas como las telecomunicaciones.

A estas críticas se sumó el concejal Andrés Campaña, quien calificó de “inaudito” que el principal contrato de mantenimiento haya fallado ya en múltiples ocasiones. Además, alertó sobre problemas paralelos, como el mantenimiento de la señalización ferroviaria, cuyo contrato principal venció y se mantiene mediante un contrato complementario.

“Sin mantenimiento adecuado no hay operación segura, y estamos hablando de una obra que costó más de 2.100 millones de dólares y de la seguridad de miles de usuarios”, enfatizó.

"No hubo un proceso fallido"

Desde la Empresa Metro de Quito, en cambio, se defiende la legalidad y transparencia de los procesos. La compañía aseguró que no hubo un proceso fallido, sino una cancelación con reapertura inmediata, mecanismo permitido por la ley para optimizar la fase precontractual y garantizar igualdad de condiciones a los oferentes. Según la institución, la adjudicación del contrato integral de mantenimiento está prevista para abril.

Respecto a la señalización ferroviaria, el Metro informó que el contrato con la empresa francesa Alstom sigue vigente mediante un contrato complementario hasta el 28 de febrero y que el nuevo contrato por cuatro años, con un presupuesto referencial de más de 28 millones de dólares, se adjudicará en febrero. La empresa insiste en que el sistema opera bajo los más altos estándares de seguridad.

Cuatro contratos de mantenimiento vigentes

En medio de las críticas y alertas, la Empresa Metro de Quito sostiene que sí cuenta actualmente con contratos de mantenimiento vigentes en áreas claves de la operación. Según información oficial, a la fecha existen cuatro contratos principales.

El primero corresponde a la provisión de servicios especializados para la operación del metro y la coordinación de los contratos vinculados a la Primera Línea, que incluye el mantenimiento de la infraestructura de estaciones y de varios sistemas electromecánicos, como elevadores y control de incendios. Este contrato está a cargo de la empresa EOMMT y rige desde el 29 de noviembre de 2022 hasta noviembre de 2028.

A ello se suma el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de energía del metro de Quito, adjudicado a Siemens, con vigencia entre octubre de 2024 y octubre de 2029. También está en ejecución el contrato de largo plazo para el mantenimiento del material rodante, vehículos auxiliares y equipos de taller, suscrito con el consorcio CAF-Metro de Quito, que se extiende desde julio de 2025 hasta noviembre de 2029.

El cuarto contrato corresponde al mantenimiento continuo del sistema de señalización ferroviaria, a cargo de la empresa francesa Alstom. Este acuerdo, que incluye un contrato complementario, se encuentra vigente desde el 28 de junio de 2025 y tiene como fecha de finalización el 28 de febrero de 2026. Inicialmente, el contrato debía concluir el 24 de enero de 2026, pero fue ampliado para evitar una interrupción del servicio mientras se desarrolla el nuevo proceso de contratación.

Precisamente, la señalización ferroviaria es uno de los servicios con procesos de renovación en curso. El Metro informó que ya está en marcha un nuevo contrato de mantenimiento por cuatro años. La apertura de ofertas se realizó el martes 27 de enero y la adjudicación está prevista para febrero, antes de que expire el contrato complementario vigente.

