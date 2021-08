En manos de la Corte Constitucional quedará el caso del Cabildo capitalino

Activistas y miembros de las Cámaras convocan a los quiteños para que, el próximo 10 de agosto, a partir de las 16:30 se concentren en las avenidas 6 de Diciembre y Tarqui, a la altura del parque El Arbolito.

El objetivo es marchar hacia la Corte Constitucional con un pedido: que ese organismo revise la sentencia de la acción de protección a la que califican como ‘mal planteada’ por el alcalde Jorge Yunda Machado, según señaló el ciudadano Andrés Castillo.

Ese fallo, el pasado 30 de julio, le permitió a Yunda regresar a la Alcaldía, despacho en el que estuvo hasta ese día Santiago Guarderas desde el 19 de julio, cuando se revocaron las medidas cautelares concedidas al funcionario.

La aparente existencia de dos cabezas en el Cabildo ha complicado la gestión municipal. Esto porque el regreso de Yunda no implicó el reintegro de las claves que recibió Guarderas para la ejecución de la administración central. En Teleamazonas Guarderas señaló que, dado que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la remoción de Yunda, las claves permanecerán en sus manos.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza, “es un momento muy importante para la ciudad. La crisis ética, la crisis moral, la crisis financiera del Municipio... sin duda nos convoca a pasar de la opinión a la acción”. Les pidió integración a los capitalinos para superar este “desafío”.

En el auditorio del edificio de las Cámaras, en el norte de Quito, se concentraron más de medio centenar de personas de diferentes sectores, como dirigentes barriales, empresarios, miembros de gremios, la academia, el sector productivo. Hicieron “un llamado a construir lo que Quito nos está pidiendo: decirle no a la corrupción, no al desempleo, no a la inseguridad jurídica; y sí al trabajo, a la ética, al empleo, a la transparencia, que son lo que Quito tanto necesita”, expresó Loaiza.

El empresario insistió en que la ciudad no puede seguir paralizada por las pugnas políticas y por el juego del sistema judicial. “Necesitamos claridad y respuesta de los actores competentes”. Adicionalmente indicó que están presentando una solicitud a la Corte Constitucional para que, en el uso de sus atribuciones y facultades, seleccione y revise la sentencia con la que dos jueces de la Corte de Pichincha dejaron sin efecto la remoción de Yunda resuelta el 3 de junio por 14 concejales.

Sara Serrano reiteró que los barrios han sentido la carencia, el deterioro de la capital y disminución de la calidad de vida. Por eso apoya que se solicite a la Corte que dé una respuesta sobre quién va a ser el alcalde, y que el alcalde no gobierne de espaldas a la ciudad.

Andrés Castillo aclaró que este “no es un llamado a la violencia ni a la confrontación; es un llamado a la movilización cívica, contundente y rebelde, pero ordenada. Vamos a demostrar al Ecuador y al mundo que los quiteños sabemos protestar en orden”.

La vicealcaldesa Brith Vaca se adelantó a las acciones anunciadas por varios colectivos para el 10 y levantó su voz de protesta contra la situación de la Alcaldía. “No podemos continuar en la indiferencia mientras Quito se hunde”, escribió en su Twitter.

Por su parte, la procuradora metropolitana Gabriela Obando le pidió a la Corte de Pichincha aclarar la sentencia que beneficia a Yunda.

La cifra

50 representantes de gremios y grupos civiles invitaron a los ciudadanos a marchar el martes.